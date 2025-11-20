6. Avec 160 ch pour 89 g/km, la fiche technique de la Clio hybride est exemplaire
Les chiffres clés
|Renault Clio 6 VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO
|Généralités
|Finition
|TECHNO
|Date de commercialisation
|23/10/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,11 m
|Largeur sans rétros
|1,76 m
|Hauteur
|1,45 m
|Empattement
|2,59 m
|Volume de coffre mini
|391 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 316 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|6 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 789 cm3
|Puissance
|156 ch
|Couple
|170 Nm à 3 500 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.3 s
|Emissions de CO2
|90 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
Photos (24)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération