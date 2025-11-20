Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault Clio 6

Essai

La nouvelle Renault Clio 6 est-elle aussi séduisante que la R5 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

6  

6. Avec 160 ch pour 89 g/km, la fiche technique de la Clio hybride est exemplaire

 

La nouvelle Renault Clio 6 est-elle aussi séduisante que la R5 ?

Les chiffres clés

Renault Clio 6 VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO
Généralités  
Finition TECHNO
Date de commercialisation 23/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,11 m
Largeur sans rétros 1,76 m
Hauteur 1,45 m
Empattement 2,59 m
Volume de coffre mini 391 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 316 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 6 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 789 cm3
Puissance 156 ch
Couple 170 Nm à 3 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.3 s
Emissions de CO2 90 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
6  

