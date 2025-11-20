La Clio 6 est disponible en trois niveaux de finition…

L’entrée de gamme Evolution embarque déjà l’essentiel et même un peu plus, frein de parking automatique, instrumentation numérique 7'', écran central 10,1’’ avec réplication smartphone et même régulateur de vitesse adaptatif étant livrés en série. Elle dispose également du système de surveillance de l’attention du conducteur, d’un revêtement de planche de bord en tissu, du siège conducteur réglable en hauteur, d’une climatisation manuelle, des radars de recul et du volant multifonction réglable en hauteur et profondeur.

3 000 € plus chère, la finition Techno ne manque de rien d’important et heureusement. Ainsi, on trouve d’emblée le système multimédia avec Google intégré (Maps, Assistant et Play), clim auto, vitres arrière surteintées, rétroviseur intérieur électrochrome, accoudoir central avant, éclairage d’ambiance à LED, le choix entre différents modes de conduite, accès mains libres, rétroviseurs rabattables automatiquement, jantes alliage 16’’, caméra de recul, pleins phares auto, essuie-glaces automatiques, ainsi que 6 haut-parleurs.

Uniquement disponible avec la version boîte auto du 1.2 TCe 115 et avec la motorisation hybride, la mouture Esprit Alpine réclame encore un effort financier de 1 700 ou 2 200 € selon la motorisation choisie. Une somme compensée en partie par le style d’abord, avec des jantes 18’', une calandre partiellement bleue, des inserts gris schiste dans les boucliers, et des spots projetant les logos. En sus, elle ajoute siège passager réglable en hauteur, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, aide au parking latéral et avant, avertisseur d’angle mort, alerte sortie sécurisée des occupants, avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière et freinage automatique d’urgence en marche arrière.

Le point techno : un régulateur de vitesse adaptatif intelligent ? Non seulement le régulateur s’adapte d’office à la vitesse des voitures qui précèdent (jusqu’à l’arrêt avec les transmissions automatiques), mais il devient « intelligent » avec le pack Safety & Driving, en option sur la finition Techno et en série sur le haut de gamme Esprit Alpine. Comprenez qu’il adapte automatiquement la vitesse au profil de la route, qu’il s’agisse d’une courbe ou même d’un rond-point, ainsi qu’à la vitesse des véhicules qui se trouvent sur les côtés, notamment pour éviter tout dépassement par la droite. Si cela va trop loin ? Dans la pratique, oui… le système est trop intrusif à notre goût. Mais on peut déconnecter cette « intelligence ».