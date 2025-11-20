Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Clio 6

Essai

La nouvelle Renault Clio 6 est-elle aussi séduisante que la R5 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

6  

3. L’équipement de la nouvelle Clio à la hauteur des tarifs…

 

La nouvelle Renault Clio 6 est-elle aussi séduisante que la R5 ?

La Clio 6 est disponible en trois niveaux de finition…

L’entrée de gamme Evolution embarque déjà l’essentiel et même un peu plus, frein de parking automatique, instrumentation numérique 7'', écran central 10,1’’ avec réplication smartphone et même régulateur de vitesse adaptatif étant livrés en série. Elle dispose également du système de surveillance de l’attention du conducteur, d’un revêtement de planche de bord en tissu, du siège conducteur réglable en hauteur, d’une climatisation manuelle, des radars de recul et du volant multifonction réglable en hauteur et profondeur.

3 000 € plus chère, la finition Techno ne manque de rien d’important et heureusement. Ainsi, on trouve d’emblée le système multimédia avec Google intégré (Maps, Assistant et Play), clim auto, vitres arrière surteintées, rétroviseur intérieur électrochrome, accoudoir central avant, éclairage d’ambiance à LED, le choix entre différents modes de conduite, accès mains libres, rétroviseurs rabattables automatiquement, jantes alliage 16’’, caméra de recul, pleins phares auto, essuie-glaces automatiques, ainsi que 6 haut-parleurs.

Uniquement disponible avec la version boîte auto du 1.2 TCe 115 et avec la motorisation hybride, la mouture Esprit Alpine réclame encore un effort financier de 1 700 ou 2 200 € selon la motorisation choisie. Une somme compensée en partie par le style d’abord, avec des jantes 18’', une calandre partiellement bleue, des inserts gris schiste dans les boucliers, et des spots projetant les logos. En sus, elle ajoute siège passager réglable en hauteur, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, aide au parking latéral et avant, avertisseur d’angle mort, alerte sortie sécurisée des occupants, avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière et freinage automatique d’urgence en marche arrière.

Le point techno : un régulateur de vitesse adaptatif intelligent ?

Non seulement le régulateur s’adapte d’office à la vitesse des voitures qui précèdent (jusqu’à l’arrêt avec les transmissions automatiques), mais il devient « intelligent » avec le pack Safety & Driving, en option sur la finition Techno et en série sur le haut de gamme Esprit Alpine. Comprenez qu’il adapte automatiquement la vitesse au profil de la route, qu’il s’agisse d’une courbe ou même d’un rond-point, ainsi qu’à la vitesse des véhicules qui se trouvent sur les côtés, notamment pour éviter tout dépassement par la droite. Si cela va trop loin ? Dans la pratique, oui… le système est trop intrusif à notre goût. Mais on peut déconnecter cette « intelligence ».

 

 

Equipements et options

Version : VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Système de détection de la pression des pneumatiques

  • Airbags frontaux (conducteur et passager)

  • Feux de jour à LED

  • Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager AV

  • Assistance au démarrage en côte

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

  • Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement

  • Alerte de vigilance conducteur avec détection de fatigue

  • Carte accès et démarrage mains-libres

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Frein de parking assisté automatique avec Auto hold

  • Rétroviseurs extérieurs noir brillant

  • Volant textile enduit grainé

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables automatiquement

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Climatisation automatique régulée

  • Tableau de bord avec écran d&#039;instrumentation 10&#039;&#039;

  • Lunette AR chauffante

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

  • Rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique

  • Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement

  • OpenR link 10,1&#039;&#039; : navigation, Google intégré, audio Arkamys Auditorium, 6 haut-parleurs

  • Lève-vitres électriques

  • Sièges AV réglables en profondeur et inclinaison

  • Verrouillage centralisée

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage diamantées noir 16&#039;&#039; dynamo

  • Sellerie textile 100% recyclé jacquard satin embossé noir, textile enduit, surpiqures rouges

Autres équipements

  • Appel d&#039;urgence

  • 3 appuis-tête AR réglable en hauteur

  • Antenne Requin

  • Aide au freinage d&#039;urgence

  • Aide au parking AR

  • Réplication smartphone sans fil

  • Avertisseur de distance de sécurité

  • Détection intelligente des limitations de vitesse et prévention survitesse

  • My Safety switch

  • Répétiteurs de clignotants latéraux

  • Multi-sense : choix du mode de conduite

  • Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans

  • Eclairage d&#039;ambiance 3 zones

  • Caméra de recul (digitale)

  • Boîte de vitesse hybride multimode 6 rapports

  • Détections avec correction de trajectoire d’urgence

  • Freinage automatique d’urgence (AEBS)

  • Kit anti-crevaison

  • Safety coach &amp; safety score

  • Harmonie noire

  • Projecteurs full LED

  • Mise à jour système à distance, inclus pendant 5 ans

  • Pack advanced connectivity

  • Pack standard connectivity, via l&#039;app My Renault

  • ESC: Contrôle électronique de trajectoire

Options disponibles

  • Jantes alliage diamantées noir 18'' rythmic

     : 

    600 €

  • Pneus tout temps

     : 

    250 €

  • Roue de secours temporaire

     : 

    250 €

  • Peinture métallisée Vert Absolu

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Noir Etoile

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Rafale

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    700 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    250 €

  • Peinture métallisée Bleu Iron

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Rouge Absolu

     : 

    850 €

Page précédente
Page suivante

Photos (24)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault Clio 6

Renault Clio 6

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité