3. L’équipement de la nouvelle Clio à la hauteur des tarifs…
La Clio 6 est disponible en trois niveaux de finition…
L’entrée de gamme Evolution embarque déjà l’essentiel et même un peu plus, frein de parking automatique, instrumentation numérique 7'', écran central 10,1’’ avec réplication smartphone et même régulateur de vitesse adaptatif étant livrés en série. Elle dispose également du système de surveillance de l’attention du conducteur, d’un revêtement de planche de bord en tissu, du siège conducteur réglable en hauteur, d’une climatisation manuelle, des radars de recul et du volant multifonction réglable en hauteur et profondeur.
3 000 € plus chère, la finition Techno ne manque de rien d’important et heureusement. Ainsi, on trouve d’emblée le système multimédia avec Google intégré (Maps, Assistant et Play), clim auto, vitres arrière surteintées, rétroviseur intérieur électrochrome, accoudoir central avant, éclairage d’ambiance à LED, le choix entre différents modes de conduite, accès mains libres, rétroviseurs rabattables automatiquement, jantes alliage 16’’, caméra de recul, pleins phares auto, essuie-glaces automatiques, ainsi que 6 haut-parleurs.
Uniquement disponible avec la version boîte auto du 1.2 TCe 115 et avec la motorisation hybride, la mouture Esprit Alpine réclame encore un effort financier de 1 700 ou 2 200 € selon la motorisation choisie. Une somme compensée en partie par le style d’abord, avec des jantes 18’', une calandre partiellement bleue, des inserts gris schiste dans les boucliers, et des spots projetant les logos. En sus, elle ajoute siège passager réglable en hauteur, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, aide au parking latéral et avant, avertisseur d’angle mort, alerte sortie sécurisée des occupants, avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière et freinage automatique d’urgence en marche arrière.
Le point techno : un régulateur de vitesse adaptatif intelligent ?
Non seulement le régulateur s’adapte d’office à la vitesse des voitures qui précèdent (jusqu’à l’arrêt avec les transmissions automatiques), mais il devient « intelligent » avec le pack Safety & Driving, en option sur la finition Techno et en série sur le haut de gamme Esprit Alpine. Comprenez qu’il adapte automatiquement la vitesse au profil de la route, qu’il s’agisse d’une courbe ou même d’un rond-point, ainsi qu’à la vitesse des véhicules qui se trouvent sur les côtés, notamment pour éviter tout dépassement par la droite. Si cela va trop loin ? Dans la pratique, oui… le système est trop intrusif à notre goût. Mais on peut déconnecter cette « intelligence ».
Equipements et options
Version : VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO
Equipements de sécurité
ABS
Système de détection de la pression des pneumatiques
Airbags frontaux (conducteur et passager)
Feux de jour à LED
Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager AV
Assistance au démarrage en côte
Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité
Contrôle de la traction (TCS)
Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®
Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement
Alerte de vigilance conducteur avec détection de fatigue
Carte accès et démarrage mains-libres
Equipements de confort
Direction assistée
Frein de parking assisté automatique avec Auto hold
Rétroviseurs extérieurs noir brillant
Volant textile enduit grainé
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables automatiquement
Vitres et lunette AR surteintées
Climatisation automatique régulée
Tableau de bord avec écran d'instrumentation 10''
Lunette AR chauffante
Rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique
OpenR link 10,1'' : navigation, Google intégré, audio Arkamys Auditorium, 6 haut-parleurs
Lève-vitres électriques
Sièges AV réglables en profondeur et inclinaison
Verrouillage centralisée
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage diamantées noir 16'' dynamo
Sellerie textile 100% recyclé jacquard satin embossé noir, textile enduit, surpiqures rouges
Autres équipements
Appel d'urgence
3 appuis-tête AR réglable en hauteur
Antenne Requin
Aide au freinage d'urgence
Aide au parking AR
Réplication smartphone sans fil
Avertisseur de distance de sécurité
Détection intelligente des limitations de vitesse et prévention survitesse
My Safety switch
Répétiteurs de clignotants latéraux
Multi-sense : choix du mode de conduite
Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans
Eclairage d'ambiance 3 zones
Caméra de recul (digitale)
Boîte de vitesse hybride multimode 6 rapports
Détections avec correction de trajectoire d’urgence
Freinage automatique d’urgence (AEBS)
Kit anti-crevaison
Safety coach & safety score
Harmonie noire
Projecteurs full LED
Mise à jour système à distance, inclus pendant 5 ans
Pack advanced connectivity
Pack standard connectivity, via l'app My Renault
ESC: Contrôle électronique de trajectoire
Options disponibles
-
Jantes alliage diamantées noir 18'' rythmic:
600 €
-
Pneus tout temps:
250 €
-
Roue de secours temporaire:
250 €
-
Peinture métallisée Vert Absolu:
0 €
-
Peinture métallisée Noir Etoile:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Rafale:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
700 €
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
250 €
-
Peinture métallisée Bleu Iron:
850 €
-
Peinture métallisée Rouge Absolu:
850 €
