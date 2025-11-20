Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Clio 6

Essai

La nouvelle Renault Clio 6 est-elle aussi séduisante que la R5 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

8  

5. La Clio 6 Hybride mérite 13,7/20

 

La nouvelle Renault Clio 6 est-elle aussi séduisante que la R5 ?

La Renault Clio Full Hybrid E-Tech Techno (160 ch, à partir de 27 600 €) est évaluée dans la catégorie des citadines à moteur essence d’environ 130 ch ou plus, à boîte automatique et hybridation légère ou intégrale, qui comprend notamment :

-Honda Jazz e : HEV (122 ch, à partir de 28 160 €)

-Peugeot 208 Hybrid 145 e-DSC6 (145 ch, à partir de 26 600 €)

-Toyota Yaris 130h (130 ch, à partir de 29 950 €)

Renault Clio VI Hybrid E-Tech Techno
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 5.89
  • 5.89
  • 5.89
  • 5.89
  • 5.89
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
 
Sécurité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 13,7 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (24)

Voir tout

Sommaire

8  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault Clio 6

Renault Clio 6

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité