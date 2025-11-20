5. La Clio 6 Hybride mérite 13,7/20
La Renault Clio Full Hybrid E-Tech Techno (160 ch, à partir de 27 600 €) est évaluée dans la catégorie des citadines à moteur essence d’environ 130 ch ou plus, à boîte automatique et hybridation légère ou intégrale, qui comprend notamment :
-Honda Jazz e : HEV (122 ch, à partir de 28 160 €)
-Peugeot 208 Hybrid 145 e-DSC6 (145 ch, à partir de 26 600 €)
-Toyota Yaris 130h (130 ch, à partir de 29 950 €)
|Renault Clio VI Hybrid E-Tech Techno
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,7 /20
