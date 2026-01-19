Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mitsubishi Pajero

Mitsubishi aussi va se remettre aux "vrais" 4x4 en faisant revivre le Pajero

Cédric Pinatel

Alors que la mode est aux tout-terrains au design carré, Mitsubishi va prendre le train en marche et faire revivre le nom Pajero bien connu des amateurs de vrais 4x4.

Mitsubishi aussi va se remettre aux "vrais" 4x4 en faisant revivre le Pajero
Voici la silhouette du futur Mitsubishi Pajero.

Le Mitsubishi Pajero faisait partie des références absolues du tout-terrain. Bien présent sur notre marché français jusqu’au début du siècle, il s’est progressivement effacé et a totalement disparu dans le monde à partir de 2018.

Depuis ce temps, le constructeur aux diamants commercialise toujours son pick-up Triton, connu chez nous sous le nom « L200 » jusqu’à récemment. Mais il ne propose plus de concurrent au Toyota Land Cruiser, rival historique du Pajero.

Le Pajero bientôt de retour

Et justement, ça va bientôt changer. Il y a quelques jours, Mitsubishi a dévoilé une courte vidéo parlant de sa réussite en rallye-raid, dans laquelle le plan final montrait un 4x4 roulant dans la pénombre sur l’autoroute. Et à l’occasion du Tokyo Auto Salon, le patron de la marque Takao Kato a confirmé l’arrivée prochaine d’un nouveau tout-terrains pur et dur en 2026.

D’après les journalistes japonais de Best Car, ce futur Pajero utilisera la plateforme du pick-up Triton. Il ne partagera finalement pas sa technologie avec le récent Nissan Patrol, comme ça avait été évoqué dans des discussions.

Un Pajero façon Land Rover Defender ?

Comme on peut le voir sur le court teaser vidéo, ce Pajero de nouvelle génération arborera un design assez « carré » comme les Land Rover Defender et autres Toyota Land Cruiser de dernière génération. On parle d’une motorisation diesel et possiblement d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable en option, ce qui pourrait lui permettre théoriquement d’arriver sur le marché européen. 

