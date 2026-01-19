Mitsubishi ne veut finalement pas d’un clone de la Renault 5 électrique contrairement à Nissan et Ford

Même si elle reste pour l’instant loin des niveaux de la Clio thermique, la nouvelle Renault 5 électrique semble donner satisfaction au constructeur français au niveau de ses volumes de ventes. Mais il y a aussi une autre source de revenus intéressante pour la marque au losange avec sa citadine électrique : la mise à disposition de toute sa plateforme technique aux autres marques pour en extrapoler leurs propres modèles.

Vous le savez, Nissan vient de lancer sur le marché une Micra très proche de la Renault 5 avec un positionnement tarifaire identique à quelques dizaines d’euros près. Et Ford planche aussi, outre le développement d’un utilitaire électrique, sur la conception d’une citadine électrique basée sur la Française.

La Mitsubishi Colt électrique, c’est non

Selon nos informations, Mitsubishi ne s’ajoutera pas à cette liste déjà longue des marques automobiles clientes de la base technique de la Renault 5 E-Tech. Il vient de nous préciser que le constructeur aux diamants ne prévoit pas de concevoir une citadine électrique pour le marché européen.

Rappelons que Mitsubishi commercialise actuellement une citadine thermique, la Colt, basée sur la Renault Clio de cinquième génération. Et pour l’instant, on n’a pas entendu parler d’un projet de remplaçante sur la base de la Renault Clio de sixième génération.

La Mitsubishi électrique sur base Renault, ça existe déjà

Rappelons que Mitsubishi propose déjà une Renault électrique rebadgée dans sa gamme : le récent Eclipse Cross, un Scénic E-Tech rebadgé, proposé aux côtés des ASX (Renault Captur rebadgé) et Grandis (Renault Symbioz rebadgé). En Europe, seul l’Outlander reste un véhicule 100 % conçu en interne par Mitsubishi.