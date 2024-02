Ford Transit Connect, la première fourgonnette hybride rechargeable

Le nouveau Ford Transit Connect n'est pas tout à fait une nouveauté : il n'est autre que le Volkswagen Caddy Van rebadgé, en vertu des accords passés entre les deux constructeurs. Du Caddy, le Connect reprend tout : la ligne, les capacités utilitaires et les motorisations Diesel. Mais ce nouveau Transit Connect présente la particularité d'être proposé avec une motorisation hybride rechargeable (PHEV). C'est unique sur le marché des fourgonnettes puisque même Volkswagen ne propose pas cette motorisation sur son Caddy.

Le moteur essence de 1,5 litre de cylindrée est jumelé à un moteur électrique, l'ensemble développant une puissance de 150 chevaux et un couple de 350 Nm. Ce Connect est équipé d'une boîte de vitesses automatique à double embrayage à six rapports. L'intérêt principal de cette offre est le rayon d'action : selon le constructeur, le Transit Connect PHEV peut atteindre 110 kilomètres d'autonomie en mode électrique !

La batterie se recharge en courant alternatif via le chargeur embarqué de 11 kW ou en courant continu jusqu’à 50 kW. Trois modes de conduite sont disponibles. Le mode EV Now assure une conduite totalement électrique, le mode EV Auto équilibre l'utilisation du moteur électrique et du moteur thermique en fonction de la conduite, et le mode EV Later fait tourner le moteur thermique pour réserver l'autonomie électrique.

Une originale version Kombi pour 2025

Le Transit Connect a également droit à un classique moteur Diesel, en l’occurrence un 2 litres de 102 ou 122 chevaux. Les deux puissances sont proposées avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports, mais le 122 chevaux peut également être associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage. Une transmission intégrale sera également disponible sur ce modèle.



Le Transit Connect est proposé en deux longueurs, 4,50 mètres pour le L1 et 4,85 m pour le L2. Sur le premier, le volume utile est de 3,1 m3 ; il est de 3,7 m3 sur le second. La charge utile atteint 820 kilos en Diesel et 770 kilos en PHEV. La capacité de remorquage est de 1400 kilos en PHEV et 1500 kilos en Diesel. Aux côtés des fourgonnettes classiques, Ford propose, sur les deux empattements, une version Kombi pouvant accueillir trois personnes sur la banquette arrière. Cette banquette peut se relever et se rabattre vers l'avant, libérant 2,5 m3 de volume utile en L1 et 3,1 m3 en L2. Cette version originale sera lancée début 2025.

Côté équipements, trois niveaux de finition sont proposés, Trend, Limited et Active pour le Kombi. Le Transit Connect sera doté de série d'un écran 10'' avec la navigation connectée. Il bénéficiera également de multiples aides à la conduite dont, et de série, l’assistance précollision avec freinage d’urgence automatique et avertissement de collision frontale, l’aide au maintien de file ou l’assistance aux intersections.

Le nouveau Transit Connect arrivera en concession dans quelques semaines.