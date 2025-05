Ford E-Transit Courier, l'urbain électrique

Si le Transit Courier thermique est proposé avec quatre niveaux de finition, la version électrique n'en a que deux, Trend et Limited. Sur le premier, la caméra de recul, le frein à main électrique, la climatisation, le démarrage sans clé ou les rétroviseurs chauffants et réglables électriquement sont de série. Il y a aussi le Ford CoPilot360 comprenant de nombreuses aides à la conduite comme le régulateur de vitesse, l'aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou l'allumage automatique des phares. Le niveau supérieur propose en plus les jantes alliage 17'', le pare-brise chauffant comme le siège conducteur, le chargeur sans fil ou encore le volant cuir et chauffant. La différence de prix d'un niveau à l'autre est de 1 350 € HT. En option figure notamment la trappe charge longue. C'est toujours pratique mais cela impose d'avoir un siège passager escamotable et fixe c’est-à-dire sans aucun réglage possible. Et ce siège est de plus d'un inconfort total, étroit et sans aucun maintien latéral. Le passager qui prendra place ici va être à la peine, c'est certain. Autre grief, ce Courier manque d’espace de rangements.