Ford E-Transit Courier, l'urbain électrique

Le Ford E-Transit Courier est en concurrence directe avec toutes les autres fourgonnettes électriques du marché. Et ça fait du monde… Le match ne va pas être facile, d'autant que la gamme de ce Courier est franchement réduite, avec une offre limitée à une unique dimension, une seule motorisation et une seule capacité de batterie. Globalement, la concurrence offre plus de choix et donc de possibilités de convaincre les professionnels. Côté prix, c'est aussi très simple : le E-Transit Courier Trend est à 32 650 € HT et le E-Transit Courier Limited à 34 000 € HT.

Au bilan, le Ford E-Transit Courier est un véhicule homogène et séduisant. Mais, souffrant d'une gamme restreinte et d'un positionnement incertain, il restera probablement marginal sur le marché. Sans cet agrandissement général en taille, il aurait pu être l'unique représentant des petites fourgonnettes électriques, vraiment très urbaines. À tendre vers les autres, il disparaît dans le nombre.

Caradisiac a aimé

Agrément général

Style affirmé et réussi

Caradisiac n'a pas aimé