Ford E-Transit Courier, l'urbain électrique

Sous le capot de cet E-Transit, un moteur électrique de 100 kW, soit 136 chevaux, développant un couple de 290 Nm. Autant dire qu'il est plutôt vif ce Courier électrique. À l’aise en ville comme sur route, il s’avère polyvalent avec son couple immédiat parfait en zone urbaine, et sa vitesse maximale de 145 km/h, plus que suffisante pour s’insérer sur les voies rapides. La position de conduite est bonne et l'ergonomie du poste de conduite est satisfaisante. Un bémol : la récupération d'énergie peut être accentuée via une commande sur le levier de vitesse, mais qui n'est ni bien placée ni simple à activer.



Ce Courier électrique est doté d'une batterie d'une capacité de 54 kWh. Elle permet d'obtenir, selon le constructeur, une autonomie légèrement en dessous des 300 kilomètres selon la norme WLTP. Lors de cet essai, en parcours mixte avec un véhicule lesté à 300 kilos, la consommation s'est établie à 14 kWh.

Pour faire le plein, le E-Courier dispose de série d'un chargeur embarqué de 11 kW. Il faudra alors peu moins de 6 heures pour passer de 10 à 100 %. En charge rapide en courant continu de 100 kW, il ne faudra qu'une trentaine de minutes pour passer de 10 à 80 %.