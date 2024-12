Volkswagen Caddy Flexible : le deux en un

À mi-chemin entre le véhicule utilitaire et la voiture particulière… C'est un peu ce qu'est ce Volkswagen Caddy Cargo Maxi Flexible, pour reprendre son appellation complète. Réalisé sur la base du Caddy Maxi à empattement long, il peut dans sa version voiture transporter jusqu'à cinq personnes grâce à une classique banquette arrière trois places.

Mais cette banquette peut se rabattre totalement et facilement, devenant cloison amovible. Le Caddy devient alors un véritable véhicule utilitaire. Il peut emporter deux palettes l'une derrière l'autre et son volume utile est de 3,1 m³, contre 3,7 m³ pour le Caddy Maxi Cargo. L'espace de chargement est accessible par deux portes battantes vitrées et asymétriques à l'arrière ou par les deux portes latérales coulissantes également vitrées et de série.

102 ou 122 chevaux

Ce Caddy Cargo Flexible, qui est de fait une cabine approfondie et garde donc son statut de véhicule utilitaire, peut s'avérer bien pratique pour des professionnels devant parfois transporter du personnel, mais aussi pour un artisan ayant un véhicule unique, utilitaire pour le travail et voiture familiale le reste du temps.

Cette nouvelle version du Volkswagen Caddy est proposée avec deux motorisations déclinées autour du 2 litres TDI. Il y a le 102 chevaux avec sa boîte de vitesses manuelle à six rapports ou le 122 chevaux couplé à la boîte de vitesses à double embrayage DSG7.

Le Caddy Flexible est proposé en finition "Business", comprenant notamment et de série la climatisation, l'autoradio avec écran tactile couleur 10 '', quatre haut-parleurs et deux connexions USB type C, le système d'instrumentation digital appelé "Digital Cockpit Pro", l'App-Connect sans fil ou encore le pack Technique incluant le volant multifonction, les airbags latéraux et rideaux pour le conducteur et le passager, la caméra multifonction ainsi que des aides à la conduite comme l’assistance au maintien dans la voie ou le contrôle de la pression des pneus.

Le Caddy Cargo Maxi Flexible est proposé à 35 200 € HT avec la première motorisation et à partir de 38 500 € HT avec la seconde.