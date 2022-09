Voici les nouveaux chevrons de Citroën

Il y a quelques semaines, nous apprenions que Citroën allait enfin abandonner ses poursuites à l'encontre de la marque Polestar, accusée depuis de longues années par le constructeur français d'avoir copié son badge. Et maintenant que la marque aux chevrons dévoile son tout nouveau logo, on aurait effectivement bien du mal à voir encore une similitude stylistique entre ces deux blasons : Particulièrement épurés dans leur design, les nouveaux chevrons versent désormais dans le minimalisme total.

Pour rappel, ces chevrons de Citroën existent depuis 1919. Pendant plus d'un siècle, ils n'ont jamais cessé d'évoluer et ces nouveaux chevrons représentent déjà la dixième itération du genre. Décrit comme « plus moderne, graphique et adapté aux nouveaux supports digitaux », ce nouveau badge apparaîtra pour la première fois sur un concept-car présenté officiellement dans quelques jours, puis se retrouvera sur toutes les nouvelles Citroën de série à partir de la mi-2023.

Une question d'image

Les constructeurs automobiles tiennent décidément leurs badges en haute estime. Après le renouvellement de l'écusson Peugeot, c'est Dacia qui dévoilait récemment sa toute nouvelle identité de marque en restylant l'ensemble de la gamme avec un badge plus épuré. Alors, les nouveaux chevrons de Citroën vont-ils plaire aux fans de la marque ?