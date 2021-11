Chez Polestar, la gamme est simple : elle suit des chiffres, depuis la sortie du coupé hybride Polestar 1. Mais nous avions presque oublié que le constructeur sino-suédois arrivait déjà au numéro 5 ! En effet, après le crossover électrique Polestar 2, nous aurons bientôt droit à un grand SUV dérivé du futur Volvo XC90, mais aussi d'une variante coupé de ce dernier. Le compte y est : la prochaine auto sera la Polestar 5.

Et ça ne sera pas n'importe laquelle : la version de série du concept Precept, qui avait visiblement réuni un grand nombre de critiques positives. La première constatation de ces images teaser est que la Polestar 5 est très proche du concept, les designers ayant fait un bon boulot pour ne pas rentre le concept trop extravagant. En dehors de rétroviseurs plus classiques et de certaines lignes plus travaillées, l'esprit y est.

La nouvelle Polestar 5 se dévoile

La Polestar 5 s'annonce déjà comme une rivale des Mercedes EQE/EQS, Porsche Taycan et autres Audi e-tron GT. Son lancement ne devrait toutefois pas intervenir avant 2024, puisque Polestar se concentrera dans un premier temps sur ses SUV.