Aito

Aito qui signifie « add intelligence to auto » (soit : ajouter de l'intelligence à l'automobile), est une marque chinoise désormais propriété de Huawei qui a créé trois véhicules en coopération avec Seres. La gamme se compose de trois SUV Aito 5 (photo), Aito 7 et Aito 9. (Constructeur présent dans le centre des congrès)

Audi

Les derniers mois ont été riches en nouveautés pour la marque d’Ingolstadt avec en particulier la découverte des nouveaux SUV Audi Q5 et Audi Q3, de l’Audi A6 Sportback e-tron. On devrait voir apparaître à Munich la version Sportback de l’Audi Q3 et l’on devrait découvrir la dernière génération du SUV Audi Q7 qui est encore en période de mise au point (photo) et ne sera commercialisée qu’en 2026.

Avatr

Marque chinoise de luxe qui appartient en partie à Changan Automobile, Avatr présente au Salon de Munich ses véhicules électriques dotés d’une architecture 800 volts sur un stand au milieu de la ville qui sera en accès libre. En plus d’une berline d’aspect dynamique (Avatr 12), il devrait y avoir un grand SUV Avatr 11 (photo). La marque dispose d’un centre de design à Munich qui est dirigé par Nader Faghihzadeh, un designer qui a travaillé auparavant chez BMW.

Bako Moto

Constructeur tunisien qui produit deux petites autos électriques (dont la majorité des composants provient de Chine). La Bee (photo) qui mesure 2,35 m de long à une autonomie 50 à 120 km en fonction des versions. Le B-Van, un utilitaire mesurant 2,82 m peut se recharger sur secteur et aussi grâce à son toit doté de cellules photovoltaïques (autonomie de 100 à 300 km). (Constructeur présent dans le centre des congrès)

BMW

La marque munichoise devrait faire fort en présentant le nouveau SUV BMW iX3 qui inaugure la plateforme « Neue Klasse ». Pour le moment, sur les photos fournies par BMW, ce modèle est encore recouvert d'adhésifs, mais verra disparaître sa tenue de camouflage à l’ouverture du salon le 9 septembre. À ses côtés, on pourrait voir apparaître la nouvelle BMW i3 vêtue encore d’un épais camouflage, car la belle s’effeuillera au printemps prochain.

BYD

La marque chinoise va bientôt ouvrir les portes de son usine de production en Hongrie et assembler là-bas les voitures qui seront vendues sur le continent européen. Le constructeur ne compte pas s’arrêter là et va ouvrir un centre de développement à Budapest et va investir pour cela environ 250 millions d’euros. La dernière-née de la marque chinoise est la BYD Dolphin Surf qui a été essayée par Caradisiac.

Can Am

Can Am est une entreprise canadienne filiale de Bombardier, elle produit des quads, des motos électriques, des motos à trois roues, mais aussi des véhicules « Side-by-side », des sortes de buggys pour deux personnes qui se nomment Maverick et existent dans de multiples versions.

Changan

Changan est un constructeur chinois d’importance qui a fondé plusieurs co-entreprises avec Ford, PSA, Suzuki. Il est aussi propriétaire de la marque Avatr qui va être mise en avant à Munich, mais aussi de Deepal dont le SUV électrique Deepal S07 (un modèle repris par Mazda pour son Mazda CX-6e) est développé en collaboration avec le géant de l’électronique Huawei. Ce modèle est déjà en vente sur le continent européen. Le groupe Changan qui sera présent dans le centre des congrès est en ce moment même en discussion avec un autre groupe chinois Dongfeng afin de fusionner et devenir un mastodonte capable de produire 5 millions de véhicules par an.

Cupra

La petite marque espagnole Cupra a le vent en poupe devrait mettre en avant l’essentiel de sa gamme à Munich et présenter aussi sa petite citadine électrique Cupra Raval (photo) qui pour le moment est toujours en période de mise au point et sera commercialisée en 2026.

Dongfeng

En pourparlers pour fusionner avec Changan, le groupe chinois place ses pions en Europe en particulier en Espagne où il commercialise sa marque Voyah avec son SUV électrique Voyah Free et son grand monospace électrique Voyah Dream. Il attend également de lancer une autre de ses marques M-Hero. (Constructeur présent dans le centre des congrès)

Ford

Pour Ford, sa présence à Munich permettra à la marque américaine de présenter l’intégralité de sa gamme et ses nouveaux modèles électriques que sont les SUV Ford Explorer, le Ford Capri et le tout nouveau Ford Puma Gen-E. Tandis que la Mustang Mach-E (photo) vient de bénéficier d’améliorations et de nouvelles teintes de carrosserie, d’une pompe à chaleur de série, d’un sélecteur de vitesse qui change de place, cette auto sera aussi présente sur le stand.

Genesis

La marque coréenne Genesis est la division luxe de Hyundai. Implantée en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse, la marque Genesis n’est pas encore disponible dans notre pays, mais elle y arrivera en 2026. Disposant d’une offre assez large de grandes berlines et de SUV thermiques ou électriques, la marque veut également développer une division sportive (à l’image du M de BMW ou de AMG pour Mercedes) qui se nomme Magma. Celle-ci va proposer un nouveau modèle, le SUV Genesis GV60 Magma qui disposera de deux moteurs électriques qui pourraient dépasser les 700 ch. Ce modèle, dont un des prototypes a été pris en photo par nos chasseurs de scoop pourrait être présenté à Munich. D’autres modèles badgés Magma, dont un coupé exclusif, verront le jour ensuite.

Hyundai

Hyundai veut commercialiser 21 modèles électriques d’ici à 2030. On connait déjà le petit SUV Hyundai Inster, on a découvert dernièrement le Hyundai Ioniq 9, un grand SUV à sept places… Qu’est-ce que la marque coréenne va sortir de ses cartons dans le cadre du Salon de Munich ? Sera-ce un concept-car représentant la future citadine Hyundai Ioniq 2 (un patronyme qui n’est pas officiel) qui deviendra le pendant électrique de la Hyundai i20 ? Mais on pourrait découvrir la Hyundai Ioniq 6 qui est la version sportive de la grande berline électrique Hyundai Ioniq 6.

Inyo Mobility

Avec sa petite Inyo Cab, Inyo Mobility veut révolutionner le transport de personnes dans les transports publics locaux. Ce petit véhicule qui a la vocation, plus tard, d’être autonome est léger et facile à produire tout en bénéficiant d’une maintenance simplifiée.

Kia

La marque coréenne Kia pourrait présenter à Munich le modèle de série son petit SUV Kia EV2 vu jusqu'à présent sous la forme d'un concept-car. Mais il y aura à coup sûr sa nouvelle berline compacte électrique Kia EV4 (photo) que le constructeur se charge de présenter pendant l’été chez les concessionnaires de 23 villes de l’Hexagone. Pour la voir, il suffit de s’inscrire sur le site du constructeur coréen. Il y aura aussi à Munich les nouveaux Kia PV5 qui sont déjà commercialisés. Il s’agit d’utilitaires électriques qui sont disponibles en fourgon ou en transport de personnes (ludospace).

Leapmotor

Les modèles Leapmotor sont désormais distribués par le groupe Stellantis, la petite Leapmotor T03 électrique est même assemblée dans une usine du groupe à Tychy en Pologne. Il y a aussi dans la gamme le SUV familial électrique Leapmotor C10 qui existe aussi avec un prolongateur d’autonomie (un petit moteur thermique recharge la batterie en roulant) qui se nomme C10 REEV. On attend le Leapmotor B10 (photo) qui sera bientôt commercialisé et qui est de la taille d’un Peugeot E-3008. Viendra ensuite une berline compacte Leapmotor B05, mais il n’est pas sûr qu’on la découvre à Munich.

Lucid

Marque californienne, Lucid propose de grandes voitures luxueuses et électriques dont la berline Lucid Air (photo) et le SUV Lucid Gravity. Un SUV de milieu de gamme est également dans les cartons. La marque n’est pas commercialisée en France, mais en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg… La Belgique et la France font partie des pays ou la marque veut s’implanter mais on ne sait pas quand.

Mercedes

C’est la Mercedes CLA Shooting Brake qui devrait être dévoilée à l’ouverture du Salon de Munich. Cette auto qui sera disponible comme le coupé quatre portes avec des motorisations thermiques et 100 % électriques devrait faire l’essentiel du spectacle. À moins qu’elle ne soit éclipsée par le concept-car Mercedes-AMG GT XX (photo) qui préfigure le futur coupé électrique à quatre portes qui viendra remplacer l’actuelle Mercedes-AMG GT quatre portes. Mais d’autres surprises pourraient bien être dévoilées par la marque à l’étoile lors du salon, on vous tient au courant.

Mini

La gamme de la Marque Mini est désormais complète depuis que les versions John Cooper Works ont été dévoilées dont les versions 100 % électriques de 258 ch des Mini trois portes et de la Mini Aceman. Il ne devrait pas y avoir de surprises concernant cette marque au Salon de Munich, à moins qu’un concept-carsoit dévoilé au dernier moment.

Opel

Seule marque de la galaxie Stellantis (si l’on excepte Leapmotor) à faire le déplacement à Munich, la marque Opel devrait présenter l’ensemble de sa gamme, dont les nouveaux SUV Opel Frontera, Grandland et Mokka (simple restylage pour le Mokka) sont les dernières nouveautés en date. Mais la marque à l’éclair veut créer électro-choc en relançant les trois lettres GSE qui veulent désormais dire « Grand Sport Electric » et le premier modèle de cette gamme sportive est l’Opel Mokka GSE qui se dote d’un électromoteur de 280 ch. Ce modèle en version camouflée ou sous la forme d’un show-car, devrait faire tourner les têtes dans la capitale bavaroise.

Polestar

Il est désormais possible d’acheter en France une voiture de chez Polestar, cette marque suédoise qui appartient à Volvo qui est elle-même propriété du groupe chinois Geely. Les voitures vendues en France sont 100 % électriques et se nomment Polestar 2, Polestar 3 et Polestar 4, derrière ces appellations se cachent une berline, un SUV et un SUV Coupé. À Munich, la marque pourrait présenter la version définitive de la GT électrique Polestar 5 (photo) qui est inspirée du concept-car Polestar Precept.

Porsche

Alors que la marque sportive allemande se tourne de plus en plus vers l’électrique elle n’en oublie pas pour autant les modèles thermiques. À l’occasion du Salon de Munich, Porsche pourrait nous réserver une ou plusieurs surprises. On attend les Porsche 718 Cayman (photo) et Boxster électriques, mais aussi le SUV Porsche Cayenne électrique et le restylage du Cayenne thermique, à moins que ce soit un concept-car. Porsche ayant profité du Salon de Munich 2023 pour présenter le concept-car Porsche Mission R.

Renault

Renault sera bien la seule la marque française Renault lors du Salon de Munich. Mais il n’y a rien à regretter puisque la nouveauté qui devrait y être présentée devrait faire parler d’elle. Aux côtés des nouvelles voitures électriques que sont les Renault 5 et Renault 4, on devrait en effet découvrir la sixième génération de la Renault Clio qui poursuit pour le moment des essais routier (photo). Cette voiture est toujours équipée de motorisations thermiques électrifiées et devrait séduire les fidèles de cette citadine. Il se pourrait également que la marque propose aussi la future Renault Twingo électrique dans une version très proche de la série, cette petite électrique à 20 000 € devrait être commercialisée en 2026.

Smart

Désormais issues de la co-entreprise appartenant pour moitié à Mercedes et le groupe chinois Geely, les automobiles Smart n’ont plus rien à voir avec leurs ancêtres. Trois SUV électriques composent la gamme du constructeur Smart #1, Smart # 3 et Smart # 5 et alors que l’on attend une petite Smart à deux places qui reprendrait le flambeau de la Smart Fortwo. Une berline Smart qui se nommerait #6 serait aussi en préparation, celle-ci reprendrait la base d’une autre berline chinoise Zeekr 007. À Munich, si l’on ne peut voir aucune de ces deux nouvelles autos, on se contentera de la version sportive Brabus (photo) du SUV Smart #6 qui affiche 646 ch !

Togg

Togg est une entreprise turque qui propose un SUV électrique de belle facture, dessiné par le designer automobile turc Murat Günat avec l’aide de Pininfarina. Il se nomme Togg T10X et développe une puissance de 218 ch. L’autonomie de ce modèle dans sa version « Long Range » est de 523 km. Au catalogue de ce nouveau constructeur dont la naissance remonte à 2018, on trouve aussi une berline Togg T10F animée par le même électromoteur de 218 ch.

Volkswagen

Pour la marque Volkswagen, le Salon de Munich permettra de découvrir un concept-car, voire un show-car du futur SUV électrique et citadin ID.2 X. Un modèle qui devrait arriver fin 2026 à un tarif proche des 28 000 € (hors bonus) selon nos estimations. Reprenant la base MEB Entry de la future Volkswagen ID.2 prévue pour 2026 à un tarif de 25 000 €, le SUV citadin électrique devrait disposer d’une autonomie de 450 km avec la motorisation la plus efficiente. On devrait voir aussi sur le stand Volkswagen, la Volkswagen Golf GTI Edition 50 (photo), le modèle de série GTI le plus puissant à ce jour. Sous son capot, un moteur développant 325 ch et 420 Nm de couple.

Xpeng

Fondée en 2014 à Canton en Chine, la marque Xpeng commercialise en France les SUV électriques Xpeng G6 et Xpeng G9. Une nouveauté de cette marque chinoise pourrait bien être dévoilée dans le cadre du Salon de Munich.