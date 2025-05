Petit détour par le Nürburgring pour la nouvelle Mercedes CLA Shooting Brake.

Alors que la nouvelle génération de Mercedes Cla a été dévoilée et patiente désormais en attendant l’heure de sa commercialisation, sa variante Shooting Brake en est encore à l’étape prototype. Un prototype qui se dévoile peu à peu comme l’ont constaté nos chasseurs de scoop qui ont pris un exemplaire en photo sur le circuit du Nürburgring.

De la nouvelle Mercedes CLA à carrosserie de « coupé quatre portes », on connaît tout. Elle a été présentée au mois de mars de cette année et l’on sait qu’elle dispose de motorisations électriques et hybrides. On connaît aussi ses tarifs qui sont assez élevés et débutent à 52 900 € (pour la série limitée « Limited Edition »). En revanche, pour la carrosserie Shooting Brake, il reste encore des choses à découvrir, en particulier le traitement de la poupe de ce modèle.

Face avant de CLA pour la version Shooting Brake

Pour ce qui est de la partie avant et des flancs, la future Mercedes CLA Shooting Brake n’a plus de secret pour nous nous puisque ce sera la réplique de la carrosserie coupé quatre portes. D’ailleurs les derniers prototypes photographiés par nos chasseurs de scoop, limitent leur camouflage à la partie arrière de leur véhicule qui est celles qui affichera le plus de différences avec la Mercedes CLA.

La CLA Shooting Brake hybride et électrique

La version Shooting Brake de la Mercedes CLA devrait reprendre les motorisations du coupé quatre portes à savoir les motorisations électriques de 272 ch (250+ à roues arrière motrices) et de 354 ch (350 4Matic à transmission intégrale). Des motorisations électriques qui associées à une batterie de 85 kWh peuvent espérer s'approcher des 792 km d'autonomie annoncés par leur fiche technique ! Viendront ensuite des motorisations 1.5 essence à micro-hybridation en trois niveaux de puissances : 136, 163 et 190 ch. Si la Mercedes CLA est en vente à partir de cet été, la carrosserie Shooting Brake devrait attendre la fin de l’été pour être dévoilée avant un lancement commercial en fin d’année.