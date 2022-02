Jaguar I-Pace : du nouveau avec le Black Pack et Alexa

Thierry Bolloré, le nouveau patron (français) de Jaguar et Land Rover, a pris une décision radicale pour le félin : le transformer à grande vitesse en un label 100 % électrique, dès 2025. Avec une autre conséquence radicale : se concentrer sur cette future offre et n'avoir donc aucune grosse nouveauté avant 2025 ! Pour ne pas disparaître médiatiquement d'ici là, Jaguar va proposer de petites évolutions de ses modèles actuels.

Exemple avec l'I-Pace, qui refait parler de lui avec deux évolutions, l'une esthétique, l'autre technologique. Concernant le look, le SUV électrique gagne un "Black Pack", un pack noir pour son design. Vous l'avez compris, plusieurs éléments sont repeints en noir : la grille de calandre, les coques de rétroviseur ou encore l'entourage du vitrage latéral. Le véhicule est aussi disponible avec des jantes 22 pouces noires.

Sur le plan techno, l'I-Pace est la première Jaguar qui adopte l'assistant vocal Amazon Alexa. Celui-ci est intégré au système multimédia Pivi Pro connecté. Avantage : ceux qui ont déjà un I-Pace avec Pivi Pro pourront en profiter grâce à une mise à jour à distance (Over the air).

Comme on peut le faire à la maison avec l'enceinte Alexa, on peut donc donner des ordres à sa voiture. Exemples : "Alexa, emmène-moi à la maison" ou "Alexa, montre-moi les cafés à proximité", et la navigation s'enclenche. Cela fonctionne aussi avec la radio, les appels téléphoniques ou des réglages de l'auto. Le conducteur garde ainsi les mains sur le volant.