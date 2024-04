Renault Grand Kangoo : que vaut l'entrée de gamme diesel ? (Prise en main)

En bref : Ludospace Version longue 4,91 m de long 7 places Motorisation diesel 95 ch

Le Kangoo "VP" est sans doute l'un des véhicules les plus pragmatiques du marché. Fidèle au concept de dérivé d'utilitaire, il sait qu'avec l'émergence des SUV, sexy mais moins polyvalents que les monospaces qu'ils remplacent, il demeure celui que de nombreux chefs de famille en quête de polyvalence appelleront au moment d'effectuer un achat raisonnable. Sans doute l'une des raisons pour lesquelles cette troisième génération a adopté un air sérieux…

Et il se veut d'autant plus terre à terre qu'il fait toujours appel à des motorisations diesels. Une bonne nouvelle sur un véhicule peu aérodynamique et amené à rouler chargé, surtout dans cette version "Grand Kangoo" disposant de sept places. Des places confortables d'ailleurs, puisqu'en gagnant 43 cm entre les plaques d’immatriculations, soit une longueur de 4,91 m hors tout, cette variante "teckel" garanti un bel espace à tous les niveaux.

Même s'il est parfois nécessaire d'arbitrer entre les rangs en faisant coulisser les cinq sièges arrière indépendants, ce Renault permet d'accueillir dignement sept adultes et quelques sacs de voyage. Et de jouer les déménageurs à l'occasion, du moins pour ceux qui ont le courage de soulever cinq fois 24 kg (et la place pour stocker !). De quoi faire pâlir tous les SUV du marché, comme nous l'avions déjà constaté lors du premier essai, avec le 1.3 TCE EDC 130…

Reste à savoir si le dCi d'entrée de gamme est à la hauteur de son gabarit hors normes. Le doute est permis, non seulement parce que sa cylindrée demeure réduite (1.5 seulement), mais aussi en raison de sa puissance modeste de 95 ch (soit moins que dans la petite Clio !).

La question est d'autant plus cruciale que le 1.0 TCE essence revenant plus cher à cause d'un malus supérieur à 3 000 €, cette motorisation fera figure de ticket d'accès, et devrait permettre une économie de plus 1 200 € (taxes écologiques comprises) par rapport à la version dCi de 115 ch.

Ne chargez pas trop la mule !

Hélas, les premiers tours de route laissent rapidement apparaître un manque de tonus. Certes, le turbo est réactif dès 1 500 tr/mn, ce qui permet d'évoluer en ville et sur route sans trop tricoter avec le levier de la boîte six vitesses. Hélas, cela se gâte sur voies rapides, où ce grand Kangoo manque de reprises. Nos mesures à vide en attestent : pour passer de 80 à 120 km/h, il réclame environ 12s en quatrième, 15s en cinquième, et 18s en sixième.

Trop juste pour espérer emmener confortablement une petite troupe avec ses bagages. Dommage car, pour le reste, ce Kangoo est un bon compagnon de voyage, à la fois sobre (6,5 l/100 km en moyenne selon nos relevés) et correctement amorti.

Pour des voyages plus sereins, on conseillera donc la version 115 ch, d'autant plus que le bloc peut se montrer sonore (mais pas insupportable) quand on insiste sur les rapports intermédiaires. Du moins aux budgets confortables, la mouture la plus puissante imposant la finition haute Techno (2000 € plus chère que l'Équilibre).

Côté tarifs justement, rien d'officiel concernant cette version allongée pour l'instant, mais sachant que le Kangoo 1.5 dCi 95 court réclame 28 340 € malus compris, le long devrait imposer un chèque avoisinant 30 000 €, au moins…

Intéressant pour ceux qui ont besoin de 7 places, d'un grand coffre et éventuellement des sièges indépendants, notamment les déçus par le dernier Espace, même si le comportement routier et la finition sont un cran en dessous ici, ou ceux qui attendent, en vain, un Dacia Jogger Diesel…