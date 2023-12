Formule 1: le livre qu'il vous faut!

Quand vous recevez à la rédaction de Caradisiac un ouvrage consacré à la Formule 1 et co-signé par Jean-Louis Moncet, Johnny Rives et Alain Pernot, trois journalistes de référence en matière de Formule 1, vous avez un a priori positif.

Et celui-ci se voit conforté dès les premières pages de cet ouvrage aux dimensions imposantes, à la mise en page agréable, aux illustrations variées et, surtout, au contenu rédactionnel aussi foisonnant qu’accessible, couvrant une période allant des années 40 à 2023.

Ainsi, même les non-spécialistes prendront un plaisir fou à se (re-)plonger dans les exploits des héros du passé, les Clark, Hill et autres Lauda, en même temps que dans les arcanes de l’évolution technologique d’une discipline en perpétuelle réinvention.

On apprécie aussi les focus sur tel ou tel pilote, ou bien encore ceux consacrés à telle ou telle épreuve ayant marqué les esprits, à l’image de ce GP du Nürburgring 1957 au déroulement complètement fou et qui constitue l’un des plus grands exploits de Fangio. Un exemple parmi des dizaines d’autres.

Pour toutes ces raisons, ce livre constitue un véritable must pour quiconque s’intéresse de près ou de plus loin à la F1. Et l’autre bonne nouvelle, c’est que vous savez maintenant que commander au Père Noël.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le grand livre de la F1 par Jean-Louis Moncet, Johnny Rives et Alain Pernot, préface d'Alain Prost, éditions Marabout, 288 pages, 39 €