Route de nuit - Quand Fangio avait été kidnappé par les rebelles castristes

Vingt-cinq ans après sa sortie, le Buena Vista Social Club, mythique album de musique cubaine réalisé à l’initiative du guitariste américain Ry Cooder et écoulé à 8 millions d’exemplaires, sort ces jours-ci en coffret remastérisé, complété de titres inédits.

Reviennent à cette occasion en mémoire les images du film réalisé par Wim Wenders à l’époque, avec notamment cet incroyable concert au Carnegie Hall de New York.

Le rapport avec l’automobile ? Absolument aucun, si ce n’est qu’en réécoutant le célèbre Chan Chan ouvrant le disque, il m’est revenu en tête cet incroyable fait divers : l’enlèvement du grand pilote argentin Juan Manuel Fangio, quintuple champion du monde de Formule 1, par des rebelles castristes en 1958, à l’occasion du Grand Prix de la Havane, dont le départ doit être donné le 25 février.

Cette course est organisée à l’initiative du gouvernement Batista, réputé extrêmement corrompu, qui trouve ainsi un excellent moyen de valoriser son île. La rébellion castriste, regroupée au sein du Mouvement du 26 juillet (référence au 26 juillet 1953, date à laquelle Castro et ses hommes avaient attaqué une caserne militaire, ce qui vaudra à Fidel un séjour en prison), y voit quant à elle un moyen rêvé d’attirer l’attention du monde entier : elle va kidnapper le pilote argentin !

La veille de la course, Fangio se trouve dans le lobby de l’hôtel Lincoln où il séjourne. Il s’est qualifié un peu plus tôt en pole position, et discute alors avec des membres de son équipe. S'approche alors un homme tenant un revolver:

- Lequel d'entre vous est Fangio?

- C'est moi. Que voulez-vous?

- Suivez-moi. Je fais partie du Mouvement du 26 juillet. Ne résistez pas et il ne vous arrivera rien, lance l'homme en appuyant le canon de son arme dans le flanc du pilote .

Fangio n’a d’autre choix que d'obtempérer. Il s’installe à bord de la Plymouth de ses ravisseurs, qui démarre en trombe et s’enfonce dans les rues de La Havane.

En réalité, les rebelles ne veulent aucun mal à Fangio. Ils misent simplement sur le retentissement international de l’enlèvement pour attirer l’attention sur leur mouvement.

Durant les premières heures, Fangio est même conduit chez l’un des ravisseurs, qui lui présente sa femme et son enfant. Fangio change de "planque" à deux reprises, mais il est toujours particulièrement bien traité. Il est prévu de le libérer sans demander de rançon une fois la course terminée.

Le départ en est d’ailleurs bien donné le lendemain malgré l'absence de Fangio. Mais l'épreuve prend fin dès le sixième tour, après qu’une voiture a percuté des spectateurs. Stirling Moss, en tête au moment de l’accident, est proclamé vainqueur.

Il est alors temps de libérer Fangio sans que personne ne courre le moindre risque, et c’est là que les choses se compliquent. D’après une « taupe » des castristes au sein du pouvoir en place, le pouvoir aurait même envisagé d’abattre tout le monde - Fangio compris ! - pour faire porter aux rebelles la responsabilité du drame, et ainsi les discréditer aux yeux du monde.

Au terme de 27 heures de captivité, le pilote est finalement discrètement livré à l’ambassadeur d’Argentine au milieu de la nuit, et le ravisseur qui l’accompagne alors lui lance : « Fangio, vous serez notre invité d’honneur quand triomphera la révolution. » Ce qui arrive le 1er janvier 1959, date à laquelle Castro prend le pouvoir à Cuba.

Fangio n’émettra jamais de reproches à l’encontre de ses kidnappeurs. « Oh, après tout, je peux vous le dire : je ne regrette pas du tout de l’avoir vécue cette petite aventure », écrira-t-il même dans « Courses Souvenirs », autobiographie publiée en 1961 et rééditée en 1995.

Il reverra même certains protagonistes de l'affaire lors de sa venue à Cuba en 1981, un voyage d’affaires puisqu’il venait en tant que Président de Mercedes-Benz pour l’Argentine. Et c’est à l’occasion de cette visite qu’il rencontrera pour la première fois Fidel Castro.