Un deuxième restyling pour le Kia Stonic, mais celui-ci était-il vraiment nécessaire ?
4. Le restyling du Kia Stonic lui donne un vrai coup de jeune.
La concurrence : toujours aussi acérée
Le segment des SUV urbains reste l’un des plus concurrentiels du marché, c’est logique, car c’est l’un de ceux qui séduit actuellement le plus la clientèle. Les rivalités sont donc nombreuses et variées.
Ainsi, ce Stonic (à partir de 24 490 €) va avoir fort à faire, puisqu’il va devoir batailler avec les acteurs tricolores, que ce soit le Renault Captur, le Peugeot 2008, tous deux plus onéreux que le SUV coréen, mais aussi le dernier Citroën C3 Aircross nettement plus accessible (à partir de 19 990 €). Mais il y a aussi des adversaires étrangers comme le Ford Puma ou le Nissan Juke.
À retenir : un restyling bien utile
Bien évidemment, ce restyling ne modifie ni la philosophie, ni le tempérament de ce Stonic, mais son style change du tout au tout. Les nouvelles parties avant et arrière sont plus en adéquation avec le design actuel de la marque et l’habitacle gagne en modernité avec la nouvelle planche de bord. Cela s’accompagne aussi d’un enrichissement de l’équipement, mais attention toutefois aux tarifs qui grimpent toujours.
Caradisiac a aimé
- Le nouveau style plus actuel
- Le coup de jeune de la présentation intérieure
- La garantie 7 ans ou 150 000 km
- L'équipement complet
Caradisiac n'a pas aimé
- Les aides à la conduite trop intrusives
- Menus du système multimédia complexes
Prix plus élevés que des modèles plus récents comme le Citroën C3 Aircross
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|(3) 1.0 T-GDI 100 ACTIVE BVM6
|124 (wltp)
|25 290 €
|€
|(3) 1.0 T-GDI 100 ACTIVE DCT7
|127 (wltp)
|26 790 €
|€
|(3) 1.0 T-GDI 100 MOTION BVM6
|127 (wltp)
|23 290 €
|€
|(3) 1.0 T-GDI 115 MHEV ACTIVE BVM6
|124 (wltp)
|26 290 €
|€
|(3) 1.0 T-GDI 115 MHEV ACTIVE DCT7
|122 (wltp)
|27 690 €
|€
|(3) 1.0 T-GDI 115 MHEV GT-LINE BVM6
|124 (wltp)
|29 090 €
|€
|(3) 1.0 T-GDI 115 MHEV GT-LINE DCT7
|122 (wltp)
|30 490 €
|€
|(3) 1.0 T-GDI 115 MHEV MOTION BVM6
|124 (wltp)
|24 490 €
|€
