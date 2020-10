Les 17 SUV urbains du salon de l'auto Caradisiac : quel modèle choisir ?

Les SUV urbains gagnent du terrain sur les citadines pures et dures dans les intentions d’achat de la clientèle urbaine. Bien qu’ils ne soient pas surdoués dans l’exercice familial, ils allient compacité et style, deux arguments qui font mouche au moment de signer le chèque. La catégorie est née il y a une petite dizaine d’années et, depuis, ne cesse de grandir.

En 2019, plus de 200 000 Français on été séduits par ces véhicules pourtant plus chers et plus gros que la citadine dont il dérive. Chaque mois apporte sa nouveauté et les constructeurs enrichissent leur offre de motorisations hybrides, hybrides rechargeables et même 100% électrique. Impossible aujourd'hui de ne pas trouver son bonheur parmi la trentaine de modèles présents sur le marché.

A l’occasion de notre premier salon Caradisiac nous avons réuni les SUV urbains les plus vendues en France. On retrouve dans ce classement des modèles généralistes mais également des modèles dits “premium”, dont le prix est supérieur. Découvrez la liste des 17 modèles les plus vendus en France présents sur notre salon.

Les 17 SUV urbains du salon de l'auto Caradisiac

5 nouveaux modèles

L'avis de Caradisiac sur les 12 autres modèles

Les préférences des journalistes de Caradisiac

La subjectivité n'a pas de mise sur Caradisiac quand il s'agit de vous conseiller d'acheter une auto plutôt qu'une autre. Nos comparatifs reposent sur l'analyse chiffrée de nombreux critères d'appréciations.

Mais une fois n'est pas coutume, nous vous présentons dans le cadre de notre salon des voitures qu'il n'est pas possible de comparer pour certaines d'entre elles. Tant que nous n'avons pas essayé les nouveaux SUV urbains, impossible en effet de vous dire par exemple qu'il est préférable d'acheter le Renault Captur plutot que le Peugeot 2008.

Pour autant, nos journalistes ont des intuitions, des coups de coeur qu'ils sont capables d'argumenter. Une manière d'anticiper ce que seront les achats les plus raisonnables dans les mois qui viennent et de répondre à la question :

"Si tu devais acheter un SUV urbain d'ici la fin de l'année, quel modèle choisirais-tu ?"

Alexandre Bataille : "La Seat Arona par défaut"



Je ne suis absolument pas client des SUV, mais mon choix se dirigerait vers l'Arona. Le modèle de Seat réunit toutes les qualités que je recherche dans une voiture. Un design sobre qui ne sacrifie pas l'espace à bord, des prix réalistes et une conduite confortable.

Manuel Cailliot : "Le Ford Puma ET le Peugeot 2008"

Choisir ? Très difficile dans cette catégorie encombrée. Le Ford Puma propose des qualités routières de premier ordre, des aspects pratiques super bien pensés, des moteurs efficaces et hybrides si on le veut, et des prix super bien placés. Il n'est pas vilain non plus. Mais le 2008 a pour lui un poste de pilotage que j'adore, étant fan du petit volant et du i-cockpit. Et son dynamisme est bien agréable aussi. Il ajoute aussi une "gueule" terrible, qui fait qu'on le remarque tout de suite dans la circulation. Mon coeur balance, donc...

Pierre Desjardins : "Le Peugeot 2008, pour la gueule"

"SUV urbains" tient de l'oxymore tant une garde au sol élevée n'a aucun intérêt en ville à moins de vouloir passer les dos d'âne sans lever le pied ou escalader les trottoirs. Mais s'il faut en choisir un, autant se tourner vers le 2008 en le prenant comme un substitut de 208 SW, avec tout ce qu'on est en droit d'attendre d'une Peugeot : un dynamisme flatteur, un confort satisfaisant et une vraie gueule de félin.

Pierre-Olivier Marie : "Le Citroën C3 Aircross, après hésitation"

J'aime beaucoup le look du 2008, modèle par ailleurs extrêmement plaisant à conduire. De plus, le fait qu'il soit très prisé en neuf est le gage d'une revente aisée sur le marché de l'occasion. Pour autant, peut-être me lasserais-je vite de son style agressif. Et me laisserais-je alors tenter par la C3 Aircross, confortable et modulable avec sa banquette arrière rabattable en trois parties, ce qui permettrait de glisser ma planche de surf."

Olivier Pagès : : "la majorité a raison"



"Les SUV urbains les plus vendus en France sont le Captur et le 2008. Ils séduisent de très nombreux clients dont je fais parfois, mais j'hésite entre les deux. Le Captur est très rationnel avec ses excellents aspects pratiques (volume de chargement, banquette coulissante et finition) tandis que le 2008 mise avant tout sur le côté coup de ceur avec son design mais également ses qualités routières supérieurs à la moyenne. "

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !