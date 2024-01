Maxi-fiche fiabilité - Kia Stonic : la fiabilité calme

En bref

Kia possédait déjà le Soul dans la catégorie des crossovers urbains, lorsque le Stonic (contraction de Speed et Tonic) a fait son apparition. Et le pire, c'est que la longueur des deux "frères" dans la gamme est exactement la même, au cm près, soit 4,14 m. Mais le Stonic se veut plus dynamique que le Soul, dont le style clivant ne plaît guère (et qui deviendra la proposition 100 % électrique dans la gamme). Il est aussi bien plus bas (1,52 contre 1,62 m) et sa ligne est beaucoup moins carrée, plus contemporaine et bien dans l'air du temps.

Calandre "Tiger nose", toit de couleur contrastée, lunette inclinée, joues d'ailes en plastique brut, barres de toit, il faut avouer qu'il n'est pas vilain. Mais son habitacle est plus sage, même si on peut choisir de l'égayer avec des touches de couleur, que l'on peut assortir avec le toit. D'ailleurs, la personnalisation est le maître mot du Stonic.

Par contre, la qualité à bord est plus que moyenne. Plastiques durs et assez brillants sont légion. Non pas que ce soit indigent, et la présentation et le dessin sont modernes, repris d'ailleurs de la citadine Rio, mais la concurrence fait mieux (VW T-Roc, Peugeot 2008, Renault Captur...).

Les volumes sont aussi un peu décevants, avec 352 litres de volume de coffre et des places arrière exiguës.

Par contre, le niveau d'équipement est digne de la catégorie supérieure, avec la possibilité d'avoir, selon les finitions, les feux à LED, la caméra de recul, le freinage d'urgence autonome, la surveillance de véhicule dans l'angle mort, l'alerte de franchissement de ligne, la sellerie cuir, les sièges et volant chauffants, l'accès et démarrage sans clé, la navigation connectée avec mises à jour gratuites, etc.

Sur la route, le Stonic est efficace, mais ferme de suspension, ce qui pourra déranger les plus fragiles du séant. Il offre un choix de motorisations correct, avec essence 1.4 100 ch et 1.0 T-GDI 120 ch, diesel 110 ch au lancement. Puis 1.0 T-GDI 100 ch en essence et diesel 1.6 CRDI 115 ch. Au restylage de 2020, le diesel disparaît.

En matière de fiabilité, c'est calme, rien de bien méchant à signaler, même si ce n'est pas parfait.