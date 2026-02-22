Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
3. La gamme du Kia Stonic est simple, mais la dotation complète

 

La gamme du Stonic est très classique pour Kia puisqu’elle se compose de trois niveaux.

Ainsi, l’entrée de gamme « Motion » (à partir de 23 290 €)  propose de série 6 airbags, l’aide au maintien dans la file, l’allumage automatique des projecteurs, la caméra de recul, le régulateur/limiteur de vitesse, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les jantes acier 15 pouces, la banquette arrière rabattable 60/40, la sellerie tissu noir, la climatisation manuelle, l’écran multimédia 12,3 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et Androïd Auto, l’instrumentation mixte avec écran 4,2 pouces, la navigation connectée et le Bluetooth.

Le niveau intermédiaire « Active » (à partir de 25 290 €) offre pour sa part les jantes alliage 16 pouces, les projecteurs Full LED, les rails de toit, la climatisation automatique et les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants.

Enfin, le haut de gamme « GT Line » (à partir de 29 090 €) hérite des jantes alliage 17 pouces, du kit carrosserie spécifique, des vitres arrière surteintées, de l’instrumentation numérique 12,3 pouces, des sièges avant et volant chauffants et de l’accès et le démarrage sans clé.

Le point techno : une double dalle numérique qui fait la différence

Les écrans sont devenus monnaie courante dans l’univers automobile. Toutefois, il faut bien reconnaître que la double dalle numérique présente sur ce Stonic en finition haute est relativement rare et présente habituellement sur les véhicules du segment supérieur. Une bonne façon de se distinguer de la concurrence

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : (3) 1.0 T-GDI 115 MHEV GT-LINE DCT7

Equipements de sécurité

  • Airbags latéraux AV

  • Contrôle de traction (TCS)

  • Clé digitale 2.0 avec déverrouillage et démarrage via smartphone compatible

  • Airbags frontaux conducteur et passager (déconnectable passager)

  • Airbags rideaux AV et AR

  • Assistance au démarrage en côte (HAC)

  • Régulateur de couple et assistance au contrebraquage (VSM)

  • Allumage automatique des feux de détresse (ESS)

  • Système de verrouillage automatique des portes en roulant

  • Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS)

  • Ouverture et démarrage sans clé &quot;Smart Key&quot;

  • Feux AR à LED

  • Feux de jour AV à LED

  • Projecteurs antibrouillard AV à LED

  • Lève-vitres AV électriques avec descente/montée à impulsion côté conducteur

  • Système de gestion automatique des feux de route (HBA)

  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux

  • Alerte de vigilance du conducteur (DAW)

  • Régulateur / limiteur de vitesse

  • Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)

  • Assistance active à la conduite (LFA)

  • Système de freinage ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD

Equipements de confort

  • Climatisation automatique

  • Siège conducteur réglable en hauteur

  • Sièges AV chauffants

  • Volant chauffant

  • Ecran panoramique 12.3&#039;&#039; avec navigation intégrée, compatible Apple CarPlay/Android Auto

  • Rétroviseur intérieur électrochromatique

  • Banquette AR 3 places rabattable 40/60

  • Siège passager réglable en hauteur

  • Double écran 12,3&#039;&#039; (instrumentation + infodivertissement)

  • Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur

  • Rétroviseurs extérieurs électriques

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Vitres et lunettes AR teintées

  • Ceintures de sécurité AR à 3 points (X3)

  • Direction assistée électrique (MDPS)

  • Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants

  • Répétiteur de clignotant intégré aux rétroviseurs extérieurs

  • Compartiment range-lunettes

  • Ceintures de sécurité AV à prétensionneurs et limiteurs d&#039;effort

  • Poche aumonière au dos du siège passager AV

  • Lève-vitres AV électriques avec descente/montée à impulsion côté conducteur

  • Lève-vitres AR électriques verrouillables par le conducteur

  • Console centrale AV avec double porte-gobelets

  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux

  • Radio numérique DAB

  • Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant

  • Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de matière synthétique

  • Système audio avec ecran tactile 12.3&#039;, 6 haut-parleurs dont 2 tweeters, compatibilite Android Auto

  • Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts

  • Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et streaming audio

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes en alliage 17&quot;

  • Peinture unie

  • Cache-bagages

  • Rails de toit finition aluminium satiné

  • Antenne de toit type &quot;aileron de requin&quot;

  • Sellerie tissu noir GT-Line avec inserts spécifiques

Autres équipements

  • ESP (Contrôle électronique de la stabilité)

  • Aide au maintien dans la file (LKA)

  • Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)

  • Projecteurs AV à LED

  • Système de freinage d&#039;urgence autonome avec détection des voitures, piétons et cyclistes (FCA)

  • Eclairage d&#039;ambiance personnalisable et dynamique

  • Radars de parking AV et AR

  • Console centrale en Noir brillant

  • Eclairage dans le coffre

  • Poignées de portes extérieures couleur carrosserie

  • Capteur de pluie

  • Condamnation centralisée à distance

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie (conducteur et passager)

  • Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)

  • Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur

  • Désembuage automatique du pare-brise

  • Prise 12 V sur la console centrale AV

  • Boîte à double embrayage 7 rapports DCT7

  • Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

  • Poignées de portes intérieures finition chrome satiné

  • Connectique de chargement USB au dos de la console centrale

  • Contrôle de stabilité en courbe (CBC)

  • Plancher de coffre à double niveau

  • Système de contrôle vectoriel du couple (TVBB)

  • Connectique USB à l&#039;AV

  • Système de détection de trafic AR avec fonction freinage (RCCA)

  • Sélecteur de mode de conduite (Normal, Eco, Sport)

  • Pédalier finition métal

  • Projecteurs AV &quot;Full LED&quot;

  • Boucliers AV/AR spécifiques GT-Line

  • Appuis-tête AV réglables en profondeur

  • Plafonnier AR

Options disponibles

  • Peinture métallisée Noir Ebène

     : 

    750 €

  • Peinture métallisée Rouge Grenadine

     : 

    750 €

  • Peinture métallisée Bleu Denim

     : 

    750 €

  • Peinture métallisée Gris Acier

     : 

    750 €

  • Peinture métallisée Gris Météore

     : 

    750 €

  • Peinture métallisée Bleu Pacifique

     : 

    750 €

  • Peinture métallisée Vert Aventurine

     : 

    750 €

  • Peinture nacrée Blanc Nacré

     : 

    850 €

Photos (32)

