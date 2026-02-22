La gamme du Stonic est très classique pour Kia puisqu’elle se compose de trois niveaux.

Ainsi, l’entrée de gamme « Motion » (à partir de 23 290 €) propose de série 6 airbags, l’aide au maintien dans la file, l’allumage automatique des projecteurs, la caméra de recul, le régulateur/limiteur de vitesse, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les jantes acier 15 pouces, la banquette arrière rabattable 60/40, la sellerie tissu noir, la climatisation manuelle, l’écran multimédia 12,3 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et Androïd Auto, l’instrumentation mixte avec écran 4,2 pouces, la navigation connectée et le Bluetooth.

Le niveau intermédiaire « Active » (à partir de 25 290 €) offre pour sa part les jantes alliage 16 pouces, les projecteurs Full LED, les rails de toit, la climatisation automatique et les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants.

Enfin, le haut de gamme « GT Line » (à partir de 29 090 €) hérite des jantes alliage 17 pouces, du kit carrosserie spécifique, des vitres arrière surteintées, de l’instrumentation numérique 12,3 pouces, des sièges avant et volant chauffants et de l’accès et le démarrage sans clé.

Le point techno : une double dalle numérique qui fait la différence Les écrans sont devenus monnaie courante dans l’univers automobile. Toutefois, il faut bien reconnaître que la double dalle numérique présente sur ce Stonic en finition haute est relativement rare et présente habituellement sur les véhicules du segment supérieur. Une bonne façon de se distinguer de la concurrence