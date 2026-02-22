Un deuxième restyling pour le Kia Stonic, mais celui-ci était-il vraiment nécessaire ?
3. La gamme du Kia Stonic est simple, mais la dotation complète
La gamme du Stonic est très classique pour Kia puisqu’elle se compose de trois niveaux.
Ainsi, l’entrée de gamme « Motion » (à partir de 23 290 €) propose de série 6 airbags, l’aide au maintien dans la file, l’allumage automatique des projecteurs, la caméra de recul, le régulateur/limiteur de vitesse, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les jantes acier 15 pouces, la banquette arrière rabattable 60/40, la sellerie tissu noir, la climatisation manuelle, l’écran multimédia 12,3 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et Androïd Auto, l’instrumentation mixte avec écran 4,2 pouces, la navigation connectée et le Bluetooth.
Le niveau intermédiaire « Active » (à partir de 25 290 €) offre pour sa part les jantes alliage 16 pouces, les projecteurs Full LED, les rails de toit, la climatisation automatique et les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants.
Enfin, le haut de gamme « GT Line » (à partir de 29 090 €) hérite des jantes alliage 17 pouces, du kit carrosserie spécifique, des vitres arrière surteintées, de l’instrumentation numérique 12,3 pouces, des sièges avant et volant chauffants et de l’accès et le démarrage sans clé.
Le point techno : une double dalle numérique qui fait la différence
Les écrans sont devenus monnaie courante dans l’univers automobile. Toutefois, il faut bien reconnaître que la double dalle numérique présente sur ce Stonic en finition haute est relativement rare et présente habituellement sur les véhicules du segment supérieur. Une bonne façon de se distinguer de la concurrence
Equipements et options
Version : (3) 1.0 T-GDI 115 MHEV GT-LINE DCT7
Equipements de sécurité
Airbags latéraux AV
Contrôle de traction (TCS)
Clé digitale 2.0 avec déverrouillage et démarrage via smartphone compatible
Airbags frontaux conducteur et passager (déconnectable passager)
Airbags rideaux AV et AR
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Régulateur de couple et assistance au contrebraquage (VSM)
Allumage automatique des feux de détresse (ESS)
Système de verrouillage automatique des portes en roulant
Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS)
Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"
Feux AR à LED
Feux de jour AV à LED
Projecteurs antibrouillard AV à LED
Lève-vitres AV électriques avec descente/montée à impulsion côté conducteur
Système de gestion automatique des feux de route (HBA)
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
Régulateur / limiteur de vitesse
Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)
Assistance active à la conduite (LFA)
Système de freinage ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD
Equipements de confort
Climatisation automatique
Siège conducteur réglable en hauteur
Sièges AV chauffants
Volant chauffant
Ecran panoramique 12.3'' avec navigation intégrée, compatible Apple CarPlay/Android Auto
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Banquette AR 3 places rabattable 40/60
Siège passager réglable en hauteur
Double écran 12,3'' (instrumentation + infodivertissement)
Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur
Rétroviseurs extérieurs électriques
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Vitres et lunettes AR teintées
Ceintures de sécurité AR à 3 points (X3)
Direction assistée électrique (MDPS)
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Répétiteur de clignotant intégré aux rétroviseurs extérieurs
Compartiment range-lunettes
Ceintures de sécurité AV à prétensionneurs et limiteurs d'effort
Poche aumonière au dos du siège passager AV
Lève-vitres AV électriques avec descente/montée à impulsion côté conducteur
Lève-vitres AR électriques verrouillables par le conducteur
Console centrale AV avec double porte-gobelets
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Radio numérique DAB
Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de matière synthétique
Système audio avec ecran tactile 12.3', 6 haut-parleurs dont 2 tweeters, compatibilite Android Auto
Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et streaming audio
Esthétique / Carrosserie
Jantes en alliage 17"
Peinture unie
Cache-bagages
Rails de toit finition aluminium satiné
Antenne de toit type "aileron de requin"
Sellerie tissu noir GT-Line avec inserts spécifiques
Autres équipements
ESP (Contrôle électronique de la stabilité)
Aide au maintien dans la file (LKA)
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)
Projecteurs AV à LED
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des voitures, piétons et cyclistes (FCA)
Eclairage d'ambiance personnalisable et dynamique
Radars de parking AV et AR
Console centrale en Noir brillant
Eclairage dans le coffre
Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
Capteur de pluie
Condamnation centralisée à distance
Pare-soleil avec miroir de courtoisie (conducteur et passager)
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur
Désembuage automatique du pare-brise
Prise 12 V sur la console centrale AV
Boîte à double embrayage 7 rapports DCT7
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Poignées de portes intérieures finition chrome satiné
Connectique de chargement USB au dos de la console centrale
Contrôle de stabilité en courbe (CBC)
Plancher de coffre à double niveau
Système de contrôle vectoriel du couple (TVBB)
Connectique USB à l'AV
Système de détection de trafic AR avec fonction freinage (RCCA)
Sélecteur de mode de conduite (Normal, Eco, Sport)
Pédalier finition métal
Projecteurs AV "Full LED"
Boucliers AV/AR spécifiques GT-Line
Appuis-tête AV réglables en profondeur
Plafonnier AR
Options disponibles
-
Peinture métallisée Noir Ebène:
750 €
-
Peinture métallisée Rouge Grenadine:
750 €
-
Peinture métallisée Bleu Denim:
750 €
-
Peinture métallisée Gris Acier:
750 €
-
Peinture métallisée Gris Météore:
750 €
-
Peinture métallisée Bleu Pacifique:
750 €
-
Peinture métallisée Vert Aventurine:
750 €
-
Peinture nacrée Blanc Nacré:
850 €
Photos (32)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération