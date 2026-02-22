Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Kia Stonic

Un deuxième restyling pour le Kia Stonic, mais celui-ci était-il vraiment nécessaire ?

Olivier Pagès

Le Stonic est uniquement disponible en thermique avec au choix deux moteurs : un 100 % thermique, le 1.0 T-GDI 100 ch et un autre micro-hybridé de 115 ch, qui peuvent être couplés dans les deux cas à une boîte manuelle à 6 rapports ou à double embrayage à 7 vitesses.  Aujourd’hui, pour ce premier essai, nous avons donc choisi la plus puissante en automatique.

Comme c’était le cas avant ce restyling, le Stonic reçoit ici une motorisation micro-hybridée, mais on est loin d’un dispositif aussi complexe que chez Stellantis par exemple. Il est nettement plus simple puisqu’il s’agit juste d’un alterno-démarreur de 12 kW alimenté par une batterie de 48V située sous le plancher du coffre. Ce système prend en charge le démarrage et vient aider le moteur thermique lors des phases d’accélération.  Le trois cylindres est couplé ici à une boîte à double embrayage à 7 rapports, ce qui s’avère une bonne nouvelle. Même si celle-ci dispose d’un étagement un peu trop long, elle s’avère très agréable à utiliser avec des changements de vitesses particulièrement fluides.

L’utilisation d’une motorisation trois cylindres aurait pu faire craindre de retrouver des soucis classiques sur ce type d’architecture moteurs comme par exemple la sonorité un peu trop entêtante lors des phases d'accélération, ce qui n’est pas le cas ici grâce notamment à la bonne gestion de la boîte de vitesses. En revanche, l’écueil de la consommation n’est que partiellement évité puisque nous avons enregistré sur notre essai une moyenne de 7,8l/100 km. La micro-hybridation de notre modèle n’est donc pas d’une grande utilité.

Ce restyling n’a aucune conséquence sur le comportement. Le Stonic est toujours convaincant sur route. Alors certes, il n’est ni le plus dynamique – les Peugeot 2008 et Ford Puma font mieux, ni le plus confortable un Citroën C3 Aircross étant plus recommandable, mais le compromis global est intéressant avec notamment des mouvements de caisse bien maîtrisés et un confort de bon aloi.

