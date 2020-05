Que valent les cinq SUV les moins chers du marché ?

En l’espace de quelques années, la catégorie des SUV est devenue la préférée des automobilistes et en particulier celle des SUV urbains. Cette dernière représente aujourd’hui plus d’un tiers du marché et son développement continue. Lignes statutaires ou originales, position haute, aspects pratiques bien pensés, le tout dans un gabarit contenu pour les urbains, voici quelques arguments qui expliquent le succès de ces modèles qui séduisent aussi bien les conducteurs du quotidien que les occasionnels. Leur force : leur polyvalence, grâce à laquelle ils se montrent aussi à l’aise en ville que pour partir en week-end ou en vacances. Forcément, devant un tel engouement, toutes les marques veulent récupérer une part de ce gâteau très alléchant. Résultat, l'intégralité des constructeurs généralistes ont des SUV dans leur gamme qu'ils soient urbains, compacts ou familiaux. Les premium n'échappent pas à cette règle, si bien que la concurrence est particulièrement féroce. Les clients n’ont que l'embarras du choix, mais ils ont aussi de quoi être effrayés par cette offre pléthorique.

C’est pourquoi nous avons recensé les cinq SUV les moins chers du marché français. vous y trouverez majoritairement des SUV urbains, mais pas seulement... Avec des prix oscillant entre 12 490 et 18 600 €, ils sont proposés à des tarifs très raisonnables, mais valent-il le coup d’investir ? Nous vous disons ci-dessous si c’est le cas, et vers lequel vous tourner en fonction de vos priorités

Dernière précision, tous les prix annoncés ne tiennent pas compte des réductions, promotions, primes à la casse qui peuvent être accordées par les concessions ou les marques et réduire encore la note finale.

1er - Dacia Duster 1.0 Eco-G 100 ch/TCE 100 ch Access (12 490 €) : l’incontournable

Vous pensiez que trouver un SUV à moins de 15 000 € était impossible. Dacia vous prouve le contraire avec son Duster d’entrée de gamme facturé un peu moins de 12 500 €. Un prix tout simplement imbattable. Alors certes, cette version de Duster n’est pas la plus sexy puisqu’il faudra se passer des barres de toit, de l’autoradio, des jantes alliage ou des rétroviseurs ton carrosserie, mais l’essentiel est là. On peut ainsi citer la sellerie tissu, la centralisation, l’ordinateur de bord, l’allumage automatique des phares, le limiteur de vitesse ou les jantes tôle 16 pouces. Deux couleurs sont disponibles : le blanc glacier ou le bleu Navy. La présentation intérieure est relativement triste avec une majorité de plastiques noirs ou gris. Comme souvent chez Dacia, l'habitabilité arrière est généreuse et un volume de chargement intéressant avec une capacité de 445 litres.

Côté mécanique, pour le même prix, deux moteurs essence modernes : d’un côté, le TCE 100 ch ou l’Eco-G 100 ch. Ce dernier dispose d’une bicarburation qui lui permet de fonctionner également au GPL et peut se révéler très avantageux sur le plan financier.

L’avis Caradisiac : avec un prix d’attaque aussi bas, vous pouvez même vous faire plaisir avec l'unique option disponible sur ce niveau : les barres de toit facturées 90 €. Alors, si vous cherchez un SUV pratique et pas onéreux, le Duster est fait pour vous.

2e- Seat Arona 1.0 Tsi 95 ch Reference (16 900 €) : ibère pas cher

Apparu en fin d’année 2017, l’Arona est la réponse de Seat face à la demande croissante de la clientèle vis-à-vis des SUV urbains. Le style est sans fioriture mais pas désagrable. À l’intérieur, la sobriété, mais aussi la tristesse car la teinte majoritaire est le noir et la présentation est très classique.

“Tout ce qui est essentiel", voici comment le constructeur espagnol qualifie l’équipement de son SUV urbain. Celui-ci hérite dans cette finition Reference des jantes acier 16 pouces, des barres de toit noires, des rétroviseurs réglables électriquement, du plancher de coffre à double fond, des vitres électriques, de la climatisation, de 6 airbags, du Bluetooth, du limiteur de vitesse et du système de précollision. Une dotation limitée mais pas ridicule pour une entrée de gamme. En revanche, il faudra se contenter d’une seule couleur : le rouge passion.

Bon point pour les aspects pratiques avec un coffre de 400 litres, ce qui est bien pour la catégorie, et l’habitabilité est vaste.

Sous le capot, un seul moteur, le 1.5 TSI 95 ch couplé à une boîte mécanique.

L’avis Caradisiac : si vous n'êtes pas prêt encore à rouler en low cost (Duster), l’Arona est l’offre généraliste la moins onéreuse du marché avec un équipement et des prestations globales largement suffisantes.

3e – Kia Stonic 1.0 T-GDi 100 ch Motion (17 990 €) : une garantie unique sur le segment

Comme de nombreuses marques, Kia a cédé à la mode des SUV urbains à la fin 2017. Si certains rivaux mettent en avant leur côté aventurier, ce n’est pas le cas du Stonic, qui possède des lignes proches de celles d’une citadine surélevée. Esthétiquement, la seule originalité provient du montant arrière très incliné. Même tendance dans l’habitacle où l’organisation reste traditionnelle. L’habitabilité est juste correcte sans être extraordinaire et le coffre ne fait pas mieux puisque son volume de chargement est compris entre 352 et 1 152 litres, ce qui est peu.

L’entrée de gamme « Motion » offre de série 6 airbags, le contrôle de la pression, l’ordinateur de bord, la centralisation, les jantes acier 15 pouces, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, l’allumage automatique des phares, les commandes radio au volant, la centralisation, la radio avec écran multimédia 7 pouces avec 6 haut-parleurs, le volant réglable en hauteur et en profondeur et le Bluetooth. Il faudra en revanche faire l’impasse sur la climatisation. Une seule teinte est disponible : le Blanc Céleste. Certaines lacunes comme la capacité de chargement seront compensées aux yeux de la clientèle par la garantie 7 ans ou 150 000 km, qui représente un argument non négligeable lors de l’achat mais également lors de la revente puisque celle-ci est cessible.Question motorisation, une seule : le 1.0 T-GDI 100 ch, un moteur moderne et plutôt agréable.

L’avis Caradisiac : pas le meilleur de sa catégorie mais une bonne alternative aux références au segment.

4e – Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 110 ch Live (18 200 €) : décalé et pratique

Vous recherchez un SUV urbain original et pratique, vous avez peut-être trouvé la perle rare avec le Citroën C3 Aircross. Le modèle de la marque française avec les chevrons qui s’étendent sur toute la largeur de la face et les projecteurs haut placés affiche un look unique sur le marché et plutôt plaisant. Cette singularité se retrouve aussi dans l’habitacle, et notamment au niveau du dessin de la planche de bord. Une seule teinte avec ce tarif : le Rouge Pepper métallisé.

Même à ce niveau d’entrée de gamme, l’équipement n’est pas ridicule avec de série la banquette arrière fractionnable, les vitres avant électriques, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, les barres de toit, le régulateur-limiteur de vitesse, la détection de sous-gonflage, l’allumage automatique des phares, la radio avec 6 haut-parleurs, l’ordinateur de bord, etc. Il faudra toutefois faire l’impasse sur la climatisation ou la banquette coulissante.

L’autre point fort du C3 est sans aucun doute ses aspects pratiques. L’habitabilité arrière est généreuse et son volume de coffre oscille entre 410 et 1 289 litres, ce qui est tout à fait correct pour la catégorie.

Sous le capot, une motorisation moderne, le 1.2 Puretech 110 ch couplé à une boîte manuelle à 6 rapports. Un moteur qui équipe de nombreux modèles du groupe PSA. Il ne manque pas de punch mais peut se montrer glouton dans certaines situations.

L’avis Caradisiac : même si le C3 Aircross est présent au catalogue depuis 2017, il demeure toujours un modèle intéressant sur de nombreux points (look, ambiance et confort). Idéal donc pour les familles.

5e – Renault Captur 1.0 TCE 100 Life (18 600 €) : la star du segment

Le Renault Captur est la star du segment des SUV urbains. La seconde génération commercialisée récemment commence sur des très bonnes bases mais elle est devancée sur les quatre premiers mois de cette année par le nouveau Peugeot 2008, qui n'est pas dans cette sélection en raison de son tarif plus élevé.

Esthétiquement, ce nouveau Captur se transforme mais il ne peut nier sa filiation avec la première génération ou certains modèles de la marque comme la Clio. À l’intérieur, en revanche, c’est une révolution que ce soit au niveau de la présentation ou des matériaux utilisés. Alors certes, avec cette finition d'entrée de gamme Life, cela saute moins aux yeux mais se remarque tout de même. Une seule teinte : le bleu marine fumé.

La finition fait l’impasse sur la radio, mais vous profiterez des projecteurs Full LED, de l’aide au maintien dans la voie, du freinage d’urgence avec détection des piétons et cyclistes, de la centralisation, des rétroviseurs électriques et dégivrants, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de la sellerie tissu, du régulateur-limiteur de vitesse, des vitres avant électriques, de l’allumage automatique des phares et surtout de la banquette arrière coulissante et fractionnable. Une bonne nouvelle, qui permet de faire varier la contenance du coffre de 422 à 536 litres. L’habitabilité progresse aussi par rapport à la précédente génération et se situe dans la bonne moyenne.

Un seul moteur, le TCE 100 ch. Un trois cylindres qui se débrouille bien sous le capot de ce SUV.

L’avis de Caradisiac : à coup sûr, l’un des meilleurs de la catégorie. Look réussi, moteur dernier cri et aspects pratiques optimisés. Un best-seller.

