Stellantis crée une co-entreprise avec le principal assembleur d'Apple

Revenez cinq ans en arrière, et vous aurez un chant commun de l'ensemble des constructeurs automobiles : nous ne voulons pas des géants de l'informatique et du numérique pour nos systèmes informatiques embarqués, et nos interfaces utilisateurs. Aujourd'hui, les discours ont bien changé. Volvo a laissé la main à Google, Renault va le faire sur sa nouvelle Mégane, et Stellantis annonce une alliance non contraignante avec Foxconn.

Le géant taïwanais, assembleur historique pour Apple, s'est allié avec Stellantis pour créer la joint-venture Mobile Drive, basée aux Pays-Bas.

Elle servira notamment au développement du véhicule connecté, du stockage à distance mais aussi et surtout de l'infotainment, domaine dans lequel les constructeurs automobiles ont toujours eu un train de retard sur les spécialistes en la matière.

En pointillé, il s'agit d'une alliance qui devrait permettre à Stellantis de développer de nouveaux systèmes multimédia et instrumentations numériques pour les futurs modèles. Foxconn est en tout cas sur tous les fronts automobiles puisqu'en plus du développement logiciel, le taïwanais va aussi produire des SUV électriques pour Byton à partir de l'année prochaine.