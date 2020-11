Nvidia, ce géant de l'informatique qui envahit l'automobile

En cinq ans, Nvidia est parvenu à s'affranchir du monde de l'informatique pur pour séduire les constructeurs automobiles. Un monstre aux 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, fondé en 1993 par d'anciens spécialistes du microprocesseur, qui innonde aujourd'hui pas seulement les ordinateurs portables et de bureau, mais aussi les smartphones et les automobiles.

En effet, dans le portfolio de partenaires de Nvidia, on retrouve les noms suivants : Audi, Volkswagen, Mercedes, Toyota et Volvo. Pour Audi, les premiers travaux ont été inaugurés avec l'actuelle A8, qui dispose de la technologie Nvidia au niveau calcul (puces), mais aussi sur le plan logiciel avec une interface spécifique pour les tablettes des places arrière, et... sur le fameux Virtual Cockpit, dont la puissance de calcul revient là encore à la puce Nvidia Tegra. Pour Volvo, le partenariat remonte à 2017 avec le soutien de Nvidia au niveau puissance de calcul pour les futures technologies d'assistance de conduite. Même combat pour Mercedes, et Toyota.

Aujourd'hui, le spécialiste du matériel informatique et des microprocesseurs et GPU (cartes graphiques) annonce une nouvelle collaboration avec le groupe coréen Hyundai Kia, qui vient ainsi gonfler la liste des collaborations.

Le contrat est important avec plusieurs millions de commandes prévues. Et tout le groupe est concerné : à partir de 2022, l'ensemble des modèles Hyundai, Kia et Genesis qui verront le jour seront équipés des puces Nvidia, qui serviront notamment à l'assistance de conduite (semi autonome), mais aussi à l'infotainment et... à un tout nouveau cockpit virtuel, qui verra, lui, le jour en 2021 chez les Coréens. Hyundai et Kia deviennent donc des partenaires industriels à part entière de Nvidia, même si Genesis utilise les puces de l'Américain depuis 2015 dans ses premiers modèles.