La collection du King of cool à Rétromobile 2026

L’exposition, organisée par Jacque Nobilé, restaurateur et régisseur automobile dans le cinéma, en partenariat avec Les Epicuriens, se tient dans l’espace Moto du Pavillon 7.2. Cette grande rétrospective dédiée au « King of Cool » met en scène les modèles iconiques ayant marqué la vie de l’acteur : Triumph TR6 1961 de « La Grande Evasion », Husqvarna 400 Cross 1971, Honda 250 SRM 1971 ou encore la Mustang Fastback 1968 du film « Bullit ».

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Steve McQueen a participé à de nombreuses courses Sa rencontre avec Bud Ekins a joué un rôle déterminant dans son parcours. Ensemble, ils ont pratiqué l’enduro et les épreuves désertiques en Californie et à l’étranger. McQueen a également pris part à l’International Six Days Trial en 1964 avec l’équipe américaine. Malgré un abandon, cette participation confirme son engagement réel dans la compétition. En parallèle, il s’illustre en automobile dans des épreuves SCCA et d’endurance. Il participe notamment aux 12 Heures de Sebring, où il termine deuxième en 1970 malgré une blessure.

La moto qu’enfourche Steve McQueen dans le film est une Triumph TR6 de 1962. Elle fut spécialement modifiée afin de ressembler au modèle BMW R75 de l’armée allemande. Redécoré par l’artiste Von Dutch, l’engin possédait un cadre spécial. Pour des raisons liées aux assurances, la cascade finale est effectuée non par Steve McQueen mais par son ami Bud Ekins. Le fameux saut de 20 mètres de long et 3,7 mètres de haut est réalisé à une vitesse d’environ 100 km/h. Pour ce faire, Bud Ekins avait creusé à la pelle une rampe de fortune donnant une trajectoire en arc de cercle ménageant une réception en douceur sur la roue arrière.

La course automobile nourrit également son travail au cinéma. Il intervient régulièrement sur les scénarios afin d’y intégrer des scènes de pilotage. La poursuite de Bullitt constitue l’exemple le plus marquant de cette démarche. Réalisée à vitesse réelle, elle devient une référence du cinéma d’action. McQueen a personnellement conduit lors du tournage, sans doublure.

« Nous avons tourné la scène de la poursuite à la fin du tournage, parce que Steve voulait conduire lui-même », expliquera le réalisateur Peter Yates. La raison en est simple : si jamais McQueen avait eu le moindre accident, le réalisateur n’aurait pas pu terminer le film. La séquence se déroule dans les rues de San Francisco pendant plus de 9 minutes au volant de sa Mustang Fastback V8 GT 390 à la poursuite de la Dodge Charger des truands.

Les deux modèles sont présentés à Rétromobile. L’exposition Rétromobile rassemble aussi une douzaine de motos retraçant cette double carrière. Elle illustre le lien constant entre mécanique, compétition et cinéma dans sa vie.