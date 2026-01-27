La voiture préférée des Marocains n’existe plus chez nous et ils sont de gros fans du groupe Renault

Il s’est vendu 235 372 voitures neuves au Maroc en 2025, un chiffre qui reste encore loin de ceux de nos marchés (plus de 1,6 million l’année dernière en France et plus de 2,8 millions en Allemagne, par exemple). Ce marché automobile marocain s’est nettement développé au cours de la dernière décennie et surtout, de grands groupes automobiles comme Renault y ont installé d’énormes usines pour y produire localement des véhicules.

Sans surprise, ces véhicules produits localement plaisent aussi aux automobilistes marocains même si l’essentiel de ces volumes se destine avant tout à l’exportation. Comme le rapporte l’analyste Car Industry Analysis, la voiture neuve la plus vendue du Maroc en 2025 est la Dacia Logan avec 18 282 unités écoulées, soit une hausse de 22 %. Elle devance la Sandero que l’on connaît bien chez nous (alors que la Logan n’est plus disponible dans le réseau officiel de Dacia en France) et le Renault Express.

Un podium de voitures entièrement fabriquées au Maroc

Le fait que les Dacia Sandero et Logan soient fabriquées à Casablanca et le Renault Express à Tanger n’est évidemment pas étranger à ce constat. Le premier véhicule importé dans ce classement est la Renault Clio, fabriquée à Bursa en Turquie. On trouve ensuite la Peugeot 208, produite au Maroc à Kénitra. Le tout nouveau Renault Kardian, déjà sixième, est lui aussi assemblé au Maroc et devance le Dacia Duster provenant de Roumanie.

On trouve ensuite le premier véhicule appartenant à un groupe automobile non français : le Hyundai Tucson qui devance l’Opel Corsa et le Volkswagen Tiguan. Ces trois véhicules sont importés dans le pays. A noter que 38 % des voitures neuves vendues au Maroc en 2025 appartenaient au groupe Renault.

Le Kardian sur le podium en 2026 ?

Compte tenu de son positionnement et de sa fabrication locale, le Renault Kardian est probablement promis à un bel avenir sur le marché automobile marocain. Il devrait même pouvoir passer devant le Renault Express et pourquoi pas se rapprocher des deux Dacia de tête. Contrairement au Duster, en tout cas, il n’est pas compatible avec le marché automobile européen pour l’instant.