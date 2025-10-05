Finition Essential

Proposée à moins de 25 000 €, la finition Essential du Dacia Bigster ne se conjugue qu’avec la motorisation bicarburation (essence/GPL) MildHybrid-G de 140 ch. Cela n’en fait pas pour autant un modèle dont la dotation serait basique puisque l’on retrouve tous les équipements de sécurité obligatoires dont la caméra de recul, le système de freinage d’urgence avancé et la surveillance de l’attention du conducteur. En ce qui concerne les aspects pratiques, on a droit à une banquette rabattable en deux parties, des lève-vitres électriques à l’avant et à l’arrière, le bouton « My Safety Switch » qui peut déconnecter certaines aides à la conduite qui peuvent être énervantes à la longue. Il y a aussi des protections de bas de caisse, des jantes alliage de 17 pouces, un système multimédia avec écran de 10,1 pouces associé à une réplication smartphones sans fil… Mais l’auto est plus banale avec un frein de parking mécanique, il n’y a pas d’accoudoir pour la console centrale et les possibilités d’options sont très limitées.

Principaux équipements de la finition Essential

DESIGN

Antenne radio 30 cm

Barres de toit longitudinales

Boucliers ton caisse

Jantes alliage 17 pouces Tergan

Répétiteurs latéraux à LED

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement + dégivrants avec coques de rétroviseurs Noir Grainé

Sellerie spécifique Essential

Signature lumineuse en « Y » à LED

MULTIMÉDIA

Nouveau Media Display (écran tactile 10,1 pouces, réplication smartphone sans fil, 4 HP)

VIE A BORD

Banquette arrière rabattable 40/60

Clé à radiofréquence

Climatisation manuelle

Console centrale basse sans accoudoir

Ouverture du hayon manuelle

Siège conducteur réglable en hauteur + profondeur

Volant Soft feel réglable en hauteur et profondeur

CONDUITE

Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

Allumage des feux automatique

Caméra de recul

Feux de croisement à LED

Lève-vitres avant et arrière électriques

Lunette arrière dégivrante

Mode éco

Radars de recul

Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

Rétroviseur intérieur jour/nuit

Régulateur + limiteur de vitesse

Tableau de bord digital 7 pouces

SÉCURITÉ

Airbag avant conducteur + passager, latéraux + rideaux

Appel SOS (E-call)

Avertissement distance de sécurité

Kit de gonflage

My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)

Système de contrôle de trajectoire (ESC) + aide au démarrage en côte

Système de freinage d’urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)

Système de surveillance de l’attention du conducteur

Finition Expression

On ajoute 1 810 € et l’on choisit la finition Expression du Dacia Bigster. Avec elle, le catalogue d’options devient plus important tout comme la dotation qui fait un grand pas en avant. Ainsi la climatisation devient automatique et bi-zone, la banquette à l’arrière s’équipe de l’astucieux système Easy Fold qui permet de rabattre les dossiers depuis le coffre, la console centrale accueille un accoudoir et se recouvre d’un revêtement façon alu, le frein de parking est désormais électrique, la sellerie se fait plus luxueuse. Les équipements extérieurs sont aussi plus luxueux avec des coques de rétroviseurs Gris Mégalithe, une antenne requin à la place de l’antenne de 30 cm de la finition Essential. Enfin, le plancher du coffre est plat, ce même coffre s’équipe d’une prise 12 volts, tandis que les essuie-glaces sont automatiques. Cette finition Expression est disponible avec toutes les motorisations du Bigster.

Principaux équipements de la finition Expression (+ équipements Essential)

DESIGN

Antenne requin

Jantes alliage diamantées 17'' TERGAN

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement + réglages électriquement + dégivrants avec coques de rétroviseurs Gris Mégalithe

Sellerie spécifique « Denim » avec logo Dacia réfléchissant

VIE À BORD

Banquette arrière 40/20/40 et fonction Easy Fold 60/40

Climatisation automatique bi-zone

Console centrale haute avec accoudoir

Plancher de coffre plat

Prise 12V coffre

Siège passager réglable en hauteur + lombaire conducteur

CONDUITE

Allumage des feux automatique + Essuie-glace automatique

Frein de parking électrique

Finition Extreme

La finition haut de gamme Extreme peut, comme l’Expression, être associée à toutes les motorisations du Dacia Bigster. La facture s’alourdit encore et il faut débourser 3 610 € de plus par rapport à la version d’entrée de gamme (Essential) et 1 800 € de plus par rapport à la finition Expression. Mais le jeu en vaut la chandelle, car le Dacia Bigster se dote d’un toit ouvrant panoramique (qui peut en option être supprimé et cela diminue la facture de 500 €), de jantes alliage de 18 pouces, le système multimédia intègre désormais la navigation et le système audio se dote de 6 haut-parleurs, on a aussi droit à la carte mains-libres et le tableau de bord numérique passe de 7 à 10 pouces. Au rayon des aspects pratiques on note l’arrivée des barres de toit modulables, de la recharge par induction des smartphones et de la commutation automatique feux de croisement/route.

Principaux équipements de la finition Extreme (+ équipements Expression)

DESIGN

Barres de toit modulables

Coques de rétroviseurs Brun Cuivré

Jantes alliage semi-diamantées 18 pouces TAGASAN

Sellerie TEP « MicroCloud » avec logo Dacia

Toit ouvrant panoramique

Vitres arrière surteintées

MULTIMÉDIA

Nouveau Media Nav Live (Navigation connectée avec trafic en temps réel + son 3D d’Arkamys + 6 HP)

Tableau de bord digital 10 pouces

VIE À BORD

Recharge smartphone par induction

CONDUITE

Carte mains-libres

Commutation automatique feux de croisement/route

SÉCURITÉ

Contrôle de trajectoire en descente avancé

Finition Journey

Réplique de la finition Extreme du Dacia Bigster, la finition Journey s’en différencie par une offre de motorisations réduite (absence du moteur MildHybrid de 130 ch avec transmission 4x4). En ce qui concerne l’équipement, il y a aussi des différences avec l’absence de toit ouvrant et de barres de toit modulables, cela est compensé par un siège conducteur aux réglages semi-électriques, un hayon à ouverture électrique, des jantes alliage plus luxueuses. Cette finition se fait plus discrète, ainsi l’intérieur de la calandre n’arbore pas de touches de chrome et les coques de rétroviseurs sont grises au lieu de recevoir une teinte cuivrée. Il faut noter que cette finition Journey est la seule qui peut recevoir en option des jantes alliage de 19 pouces et qu’elle est affichée au même tarif que la finition Extreme.

Principaux équipements de la finition Journey (+ équipements Extrême)

DESIGN

Barres de toit longitudinales (non modulables)

Coques de rétroviseurs Gris Mégalithe

Jantes alliage diamantées 18'' TAGASAN

Sans toit ouvrant panoramique

Sellerie tissu avec logo Dacia

VIE À BORD

Hayon électrique

Siège conducteur semi-électrique