3. Quelle finition choisir pour le SUV Dacia Bigster ?
Ce sont quatre finitions qui composent la gamme du SUV Dacia Bigster. Entre l’entrée de gamme Expression et les finitions haut de gamme Extreme et Journey, il y a 3 610 € de différence. Il est donc nécessaire de bien analyser la dotation de chacune des finitions afin de prendre celle qui sera dotée du meilleur rapport prix/équipement.
Finition Essential
Proposée à moins de 25 000 €, la finition Essential du Dacia Bigster ne se conjugue qu’avec la motorisation bicarburation (essence/GPL) MildHybrid-G de 140 ch. Cela n’en fait pas pour autant un modèle dont la dotation serait basique puisque l’on retrouve tous les équipements de sécurité obligatoires dont la caméra de recul, le système de freinage d’urgence avancé et la surveillance de l’attention du conducteur. En ce qui concerne les aspects pratiques, on a droit à une banquette rabattable en deux parties, des lève-vitres électriques à l’avant et à l’arrière, le bouton « My Safety Switch » qui peut déconnecter certaines aides à la conduite qui peuvent être énervantes à la longue. Il y a aussi des protections de bas de caisse, des jantes alliage de 17 pouces, un système multimédia avec écran de 10,1 pouces associé à une réplication smartphones sans fil… Mais l’auto est plus banale avec un frein de parking mécanique, il n’y a pas d’accoudoir pour la console centrale et les possibilités d’options sont très limitées.
Principaux équipements de la finition Essential
DESIGN
- Antenne radio 30 cm
- Barres de toit longitudinales
- Boucliers ton caisse
- Jantes alliage 17 pouces Tergan
- Répétiteurs latéraux à LED
- Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement + dégivrants avec coques de rétroviseurs Noir Grainé
- Sellerie spécifique Essential
- Signature lumineuse en « Y » à LED
MULTIMÉDIA
- Nouveau Media Display (écran tactile 10,1 pouces, réplication smartphone sans fil, 4 HP)
VIE A BORD
- Banquette arrière rabattable 40/60
- Clé à radiofréquence
- Climatisation manuelle
- Console centrale basse sans accoudoir
- Ouverture du hayon manuelle
- Siège conducteur réglable en hauteur + profondeur
- Volant Soft feel réglable en hauteur et profondeur
CONDUITE
- Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie
- Allumage des feux automatique
- Caméra de recul
- Feux de croisement à LED
- Lève-vitres avant et arrière électriques
- Lunette arrière dégivrante
- Mode éco
- Radars de recul
- Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
- Rétroviseur intérieur jour/nuit
- Régulateur + limiteur de vitesse
- Tableau de bord digital 7 pouces
SÉCURITÉ
- Airbag avant conducteur + passager, latéraux + rideaux
- Appel SOS (E-call)
- Avertissement distance de sécurité
- Kit de gonflage
- My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)
- Système de contrôle de trajectoire (ESC) + aide au démarrage en côte
- Système de freinage d’urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)
- Système de surveillance de l’attention du conducteur
Finition Expression
On ajoute 1 810 € et l’on choisit la finition Expression du Dacia Bigster. Avec elle, le catalogue d’options devient plus important tout comme la dotation qui fait un grand pas en avant. Ainsi la climatisation devient automatique et bi-zone, la banquette à l’arrière s’équipe de l’astucieux système Easy Fold qui permet de rabattre les dossiers depuis le coffre, la console centrale accueille un accoudoir et se recouvre d’un revêtement façon alu, le frein de parking est désormais électrique, la sellerie se fait plus luxueuse. Les équipements extérieurs sont aussi plus luxueux avec des coques de rétroviseurs Gris Mégalithe, une antenne requin à la place de l’antenne de 30 cm de la finition Essential. Enfin, le plancher du coffre est plat, ce même coffre s’équipe d’une prise 12 volts, tandis que les essuie-glaces sont automatiques. Cette finition Expression est disponible avec toutes les motorisations du Bigster.
Principaux équipements de la finition Expression (+ équipements Essential)
DESIGN
- Antenne requin
- Jantes alliage diamantées 17'' TERGAN
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement + réglages électriquement + dégivrants avec coques de rétroviseurs Gris Mégalithe
- Sellerie spécifique « Denim » avec logo Dacia réfléchissant
VIE À BORD
- Banquette arrière 40/20/40 et fonction Easy Fold 60/40
- Climatisation automatique bi-zone
- Console centrale haute avec accoudoir
- Plancher de coffre plat
- Prise 12V coffre
- Siège passager réglable en hauteur + lombaire conducteur
CONDUITE
- Allumage des feux automatique + Essuie-glace automatique
- Frein de parking électrique
Finition Extreme
La finition haut de gamme Extreme peut, comme l’Expression, être associée à toutes les motorisations du Dacia Bigster. La facture s’alourdit encore et il faut débourser 3 610 € de plus par rapport à la version d’entrée de gamme (Essential) et 1 800 € de plus par rapport à la finition Expression. Mais le jeu en vaut la chandelle, car le Dacia Bigster se dote d’un toit ouvrant panoramique (qui peut en option être supprimé et cela diminue la facture de 500 €), de jantes alliage de 18 pouces, le système multimédia intègre désormais la navigation et le système audio se dote de 6 haut-parleurs, on a aussi droit à la carte mains-libres et le tableau de bord numérique passe de 7 à 10 pouces. Au rayon des aspects pratiques on note l’arrivée des barres de toit modulables, de la recharge par induction des smartphones et de la commutation automatique feux de croisement/route.
Principaux équipements de la finition Extreme (+ équipements Expression)
DESIGN
- Barres de toit modulables
- Coques de rétroviseurs Brun Cuivré
- Jantes alliage semi-diamantées 18 pouces TAGASAN
- Sellerie TEP « MicroCloud » avec logo Dacia
- Toit ouvrant panoramique
- Vitres arrière surteintées
MULTIMÉDIA
- Nouveau Media Nav Live (Navigation connectée avec trafic en temps réel + son 3D d’Arkamys + 6 HP)
- Tableau de bord digital 10 pouces
VIE À BORD
- Recharge smartphone par induction
CONDUITE
- Carte mains-libres
- Commutation automatique feux de croisement/route
SÉCURITÉ
- Contrôle de trajectoire en descente avancé
Finition Journey
Réplique de la finition Extreme du Dacia Bigster, la finition Journey s’en différencie par une offre de motorisations réduite (absence du moteur MildHybrid de 130 ch avec transmission 4x4). En ce qui concerne l’équipement, il y a aussi des différences avec l’absence de toit ouvrant et de barres de toit modulables, cela est compensé par un siège conducteur aux réglages semi-électriques, un hayon à ouverture électrique, des jantes alliage plus luxueuses. Cette finition se fait plus discrète, ainsi l’intérieur de la calandre n’arbore pas de touches de chrome et les coques de rétroviseurs sont grises au lieu de recevoir une teinte cuivrée. Il faut noter que cette finition Journey est la seule qui peut recevoir en option des jantes alliage de 19 pouces et qu’elle est affichée au même tarif que la finition Extreme.
Principaux équipements de la finition Journey (+ équipements Extrême)
DESIGN
- Barres de toit longitudinales (non modulables)
- Coques de rétroviseurs Gris Mégalithe
- Jantes alliage diamantées 18'' TAGASAN
- Sans toit ouvrant panoramique
- Sellerie tissu avec logo Dacia
VIE À BORD
- Hayon électrique
- Siège conducteur semi-électrique
Caradisiac vous conseille les finitions haut de gamme Extreme et Journey du Dacia Bigster qui sont affichées au même prix et qui sont très complètes. Pour un tarif compris entre 28 600 € et 32 000 €, vous aurez un véhicule très bien équipé qui n’aura rien à envier aux SUV bien plus chers proposés par les autres marques généralistes.
