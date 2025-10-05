2. Quelle motorisation choisir pour le SUV Dacia Bigster ?
Quatre motorisations électrifiées (MildHybrid 48V et Full Hybrid) composent pour le moment la gamme du Dacia Bigster qui recevra en fin d’année l’apport d’une inédite motorisation Full Hybrid-G bicarburation avec transmission 4x4. En attendant, avec les quatre motorisations existantes, il y a de quoi faire. Alors quelle est la meilleure pour le Dacia Bigster ?
MildHybrid 140 ch et MildHybrid-G 140 ch
Moteur d’accès à hybridation légère 48V, le bloc 1.2 MildHybrid de 140 ch du Dacia Bigster est un bon choix pour celui qui ne souhaite pas dépenser trop, et cela sans manquer de répondant en appuyant sur l’accélérateur. Ce petit trois cylindres est associé à une boîte manuelle à six rapports et dispose d’un système d’hybridation légère de 48 volts qui aide le moteur thermique lors des phases de démarrage et d’accélération. Avec ce moteur, le Dacia Bigster se montre sous un bon jour grâce à son poids assez contenu puisqu’il ne dépasse pas les 1 500 kg. Le couple présent à mi-régime permet de faciliter les reprises et d’avoir de belles accélérations. Avec ce moteur les dépassements ne sont pas un problème et l’on appréciera cette motorisation sur les routes et autoroutes. En ville, on constate quelques à-coups provenant du système d’hybridation, mais rien de bien méchant. Disponible en version bicarburation essence/GPL (MildHybrid-G), ce moteur est encore plus intéressant à cause du prix du carburant GPL à la pompe. Mais attention, si en allure normale avec quatre personnes à bord nous avons constaté un 6,6 l/100 km avec le moteur essence, avec le bloc bicarburation ce sera un peu plus en utilisant de l’essence et encore un peu plus en utilisant du GPL (25 % de consommation en plus). Mais cette augmentation de la consommation sera compensée par le prix réduit du GPL et puis avec la motorisation bicarburation, en plus du réservoir d’essence de 50 litres vous avez droit à un réservoir de GPL de même capacité, de quoi rouler sur de longues distances avant de ravitailler. Avec ces deux motorisations de 140 ch vous aurez droit à une vitesse maxi de 180 km/h et des passages de 0 à 100 km/h assez proches puisqu’avec le bloc essence vous effectuerez cette accélération en 9,8 secondes et en 10 secondes avec le bloc essence/GPL.
Fiche technique
- Type : 3 cylindres en ligne, turbo essence, MHEV 48V (MildHybrid-G : Essence/GPL)
- Cylindrée : 1 199 cm3
- Puissance : 140 ch à 5 500 tr/mn
- Couple : 230 Nm à 2 100 tr/mn
- Puissance électrique : 16 ch
- Transmission : aux roues avant
- Boîte de vitesses : manuelle 6 vitesses
- Batterie système hybride : lithium-ion 0,8 kWh
- Capacité du réservoir : 50 litres (+ réservoir GPL : 50 l pour le MildHybdrid-G)
- Vitesse maxi : 180 km/h
- 0 à 100 km/h : 9,8 secondes (Mild-Hybrid-G : 10 secondes)
- Consommation mixte (en fonction de la finition) : de 5,3 à 5,5 l/100 km (MildHybrid-G : de 5,7 à 5,8 l/100 km, sauf pour GPL : de 7 à 7,1 l/100 km)
- Rejets de CO2 (en fonction de la finition) : de 121 à 124 g/km (MildHybrid-G : de 129 à 132 g/km, sauf pour GPL : de 113 à 116 g/km)
MildHybrid 130 ch 4x4
En attendant une inédite motorisation Full Hybrid-G bicarburation de 150 ch équipée d’une transmission 4x4 (un bloc électrique se chargeant d’entraîner les roues arrière), c’est une motorisation MildHybrid de 130 ch qui se charge d’équiper le Dacia Bigster 4x4. Cette association avec une transmission 4x4 limite le volume de chargement 550 litres (contre 667 litres pour la version deux roues motrices et moteur de 140 ch). Mais ce qui perturbe le plus le conducteur c’est la boîte manuelle accrocheuse et un point de patinage de l’embrayage pas facile à doser. Malgré cela, les relances sont toniques (l’auto ne pèse que 1 515 kg à vide) sur le quatrième et le cinquième rapport, seul le sixième rapport un peu trop long fait que le bloc trois cylindres manque un peu de souffle. La consommation de carburant est limitée avec ce moteur et l’on peut espérer 6 l/100 km sur route et un litre de plus sur autoroute à 130 km/h (mais 8 litres en ville). Il faut dire que la transmission intégrale n’est pas entraînée en permanence et sur route c’est en deux roues motrices que l’on se déplace toujours sauf lorsqu’il y a un défaut de motricité sur les roues avant ou lorsque l’on enclenche le mode 4x4 via la molette située sur la console centrale. Dommage que la première vitesse reste un peu longue pour faire du franchissement en tout-terrain, de plus les angles d’attaque sont réduits par rapport à ceux du Duster 4x4 ce qui ne facilite pas le travail. Avec cette transmission 4x4, le Dacia Bigster se dote d’un train arrière multibras qui assure encore un meilleur guidage sur la route et seuls les pneus à flancs hauts perturbent un peu la trajectoire en virage. Si vous avez vraiment besoin d’un modèle à transmission intégrale, le Dacia Bigster 4x4 est le compagnon idéal. De plus, le tarif de ce modèle est tout à fait raisonnable (il conviendra cependant d’ajouter un malus écologique allant de 898 à 1 172 € en fonction de la finition Expression ou Extreme). Si vous n’avez pas un besoin impératif d’une transmission intégrale, la version deux roues motrices à moteur de 140 ch conviendra parfaitement.
Fiche technique
- Type : 3 cylindres en ligne, turbo essence, MHEV 48V (MildHybrid-G : Essence/GPL)
- Cylindrée : 1 199 cm3
- Puissance : 130 ch à 4 500 tr/mn
- Couple : 230 Nm à 2 250 tr/mn
- Puissance électrique : 16 ch
- Transmission : intégrale
- Boîte de vitesses : manuelle 6 vitesses
- Batterie système hybride : lithium-ion 0,8 kWh
- Capacité du réservoir : 55 litres
- Vitesse maxi : 180 km/h
- 0 à 100 km/h : 11,2 secondes
- Consommation mixte (en fonction de la finition) : de 6 à 6,1 l/100 km
- Rejets de CO2 (en fonction de la finition) : de 134 à 137 g/km
Hybrid 155 ch
Motorisation haut de gamme pour le Dacia Bigster, la motorisation Hybrid de 150 ch est la plus puissante de toutes. Si cette motorisation se montre particulièrement à son aise en ville où sa douceur fait merveille, ce n’est pas le cas sur l’autoroute. La faute en incombe à la boîte multimodes à crabots. Sur l’autoroute elle ne dispose que de quatre rapports et chaque rétrogradage fait monter dans les tours le moteur et le volume sonore devient gênant. De plus, cette boîte est lente, elle se montre hésitante sur les passages de vitesses, et elle occasionne quelques à-coups qui perturbent le caractère familial de ce Dacia Bigster. Reste que pour faire des économies de carburant, ce système « full hybrid » qui privilégie la propulsion électrique est champion en ville (3,5 l/100 km) et sur le réseau secondaire (4,5 l/100 km), mais pourrait faire mieux sur autoroute où la consommation moyenne s’établit à 7,2 litres aux 100 kilomètres. Il faut dire qu’à 130 km/h l’appui du système hybride est plus que limité si ce n’est inexistant.
Fiche technique
- Type : 4 cylindres en ligne, full hybrid 280V
- Cylindrée : 1 789 cm3
- Puissance : 155 ch à 5 300 tr/mn
- Couple : 172 Nm (thermique) à 3 000 tr/mn et 205 Nm (électrique) à 0-1 630 tr/mn environ 260 Nm cumulés
- Puissance électrique : 49 + 24 ch
- Transmission : aux roues avant
- Boîte de vitesses : auto multimodes à crabots
- Batterie système hybride : lithium-ion 1,4 kWh
- Capacité du réservoir : 50 litres
- Vitesse maxi : 180 km/h
- 0 à 100 km/h : 9,7 secondes
- Consommation mixte (en fonction de la finition) : de 4,5 à 4,7 l/100 km
- Rejets de CO2 (en fonction de la finition) : de 103 à 106 g/km
Caradisiac vous conseille pour son bon rapport prix/prestations le bloc MildHybrid de 140 ch que vous pouvez choisir avec le système de bicarburation essence/GPL (MildHybrid-G) de même puissance. Et bonne nouvelle, les deux sont au même prix, seuls diffèrent les malus écologiques. Pour le bloc essence il vous en coûtera de 240 à 280 €, pour le GPL, ce sera plus cher : de 540 à 740 €.
