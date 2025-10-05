5. Bilan et tableau de gamme du SUV Dacia Bigster
Voici le moment de vous présenter le bilan de ce guide d’achat du SUV Dacia Bigster. Vous trouverez en plus de notre choix des meilleurs couples motorisation/finition, un tableau de gamme du Dacia Bigster. Il regroupe l’ensemble des motorisations et des finitions et tous les tarifs de ce SUV compact qui nous vient de Roumanie
Le SUV Dacia Bigster est tout récent puisqu’il est arrivé sur le marché en début d’année. C’est un véhicule important pour Dacia puisqu’il permet à la marque roumaine de franchir la barre des 30 000 €. Pour ce tarif, on a droit à un vrai véhicule familial très bien équipé et motorisé. À propos de motorisation, nous vous conseillons la motorisation MildHybrid de 140 ch que vous pouvez choisir en version essence ou en version bicarburation (essence/GPL) MildHybrid-G, les deux sont au même tarif avec un malus écologique différent et plus élevé pour le moteur essence/GPL. En ce qui concerne la finition c’est aussi un double choix au même tarif avec les finitions Extreme et Journey les mieux équipées.
Voici les versions du Dacia Bigster que nous vous conseillons
- Dacia Bigster MildHybrid de 140 ch BVM6 en finition Extreme
- Dacia Bigster MildHybrid de 140 ch BVM6 en finition Journey
- Dacia Bigster MildHybrid-G (essence/GPL) de 140 ch BVM6 en finition Extreme
- Dacia Bigster MildHybrid (essence/GPL) de 140 ch BVM6 en finition Extreme
Toutes ces versions sont affichées au même prix : 28 600 €
Afin de tout connaître du Dacia Bigster voici un tableau de gamme qui énumère l’ensemble des couples motorisation/finition. Attention avant l’achat, il est bon de savoir qu’il est toujours nécessaire de négocier, y compris chez Dacia qui ne pratique pas facilement de ristourne, mais une option gratuite peut être envisagée si vous êtes un bon négociateur.
Tableau de gamme
|Motorisations/Finitions
|Essential
|Expression
|Extreme
|Journey
|MildHybrid 140 ch BVM6*
|-
|26 800 €
|28 600 €
|28 600 €
|MildHybrid-G 140 ch BVM6**
|24 990 €
|26 800 €
|28 600 €
|28 600 €
|MildHybrid 130 ch BVM6 4X4***
|-
|29 600 €
|31 400 €
|-
|Hybrid 155 ch BVA (multimodes)
|-
|29 990 €
|32 000 €
|32 000 €
Malus écologique 2025 : *de 240 à 280 €, ** de 540 à 740 €, ***de 898 à 1 172 €
