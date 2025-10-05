Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia Bigster

Guide d'achat

SUV Dacia Bigster : lequel choisir ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Paul Pellerin

30  

5. Bilan et tableau de gamme du SUV Dacia Bigster

Voici le moment de vous présenter le bilan de ce guide d’achat du SUV Dacia Bigster. Vous trouverez en plus de notre choix des meilleurs couples motorisation/finition, un tableau de gamme du Dacia Bigster. Il regroupe l’ensemble des motorisations et des finitions et tous les tarifs de ce SUV compact qui nous vient de Roumanie

SUV Dacia Bigster : lequel choisir ?

Le SUV Dacia Bigster est tout récent puisqu’il est arrivé sur le marché en début d’année. C’est un véhicule important pour Dacia puisqu’il permet à la marque roumaine de franchir la barre des 30 000 €. Pour ce tarif, on a droit à un vrai véhicule familial très bien équipé et motorisé. À propos de motorisation, nous vous conseillons la motorisation MildHybrid de 140 ch que vous pouvez choisir en version essence ou en version bicarburation (essence/GPL) MildHybrid-G, les deux sont au même tarif avec un malus écologique différent et plus élevé pour le moteur essence/GPL. En ce qui concerne la finition c’est aussi un double choix au même tarif avec les finitions Extreme et Journey les mieux équipées.

Voici les versions du Dacia Bigster que nous vous conseillons

  • Dacia Bigster MildHybrid de 140 ch BVM6 en finition Extreme
  • Dacia Bigster MildHybrid de 140 ch BVM6 en finition Journey
  • Dacia Bigster MildHybrid-G (essence/GPL) de 140 ch BVM6 en finition Extreme
  • Dacia Bigster MildHybrid (essence/GPL) de 140 ch BVM6 en finition Extreme

Toutes ces versions sont affichées au même prix : 28 600 €

Afin de tout connaître du Dacia Bigster voici un tableau de gamme qui énumère l’ensemble des couples motorisation/finition. Attention avant l’achat, il est bon de savoir qu’il est toujours nécessaire de négocier, y compris chez Dacia qui ne pratique pas facilement de ristourne, mais une option gratuite peut être envisagée si vous êtes un bon négociateur.

Tableau de gamme

Motorisations/Finitions Essential Expression Extreme Journey
MildHybrid 140 ch BVM6* - 26 800 € 28 600 € 28 600 €
MildHybrid-G 140 ch BVM6** 24 990 € 26 800 € 28 600 € 28 600 €
MildHybrid 130 ch BVM6 4X4*** - 29 600 € 31 400 € -
Hybrid 155 ch BVA (multimodes) - 29 990 € 32 000 € 32 000 €

Malus écologique 2025 : *de 240 à 280 €, ** de 540 à 740 €, ***de 898 à 1 172 €

Page précédente

Sommaire

30  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Dacia Bigster

Dacia Bigster

SPONSORISE

Actualité Dacia

Voir toute l'actu Dacia

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité