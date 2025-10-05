Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia Bigster

Guide d'achat

SUV Dacia Bigster : lequel choisir ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Paul Pellerin

26  

4. Quelles sont les options pour le SUV Dacia Bigster ?

Le catalogue d’options du Dacia Bigster est copieux à partir du deuxième niveau de finition (Expression). On trouve de tout pour personnaliser au mieux son SUV Dacia Bigster et nous vous conseillons la roue de secours, qu’elle soit galette ou normale avec la version 4x4. N’oubliez pas non plus les nombreux accessoires disponibles avec l’ensemble des finitions du Dacia Bigster, vous trouverez dans l’encadré une liste (non-exhaustive) de ceux-ci.

SUV Dacia Bigster : lequel choisir ?

Avec toutes les finitions

  • Peinture payante : 650 €
  • Roue de secours galette (sauf 4x4) : 200 €
  • Roue de secours (sur les versions 4x4) : 200 €

Avec la finition Expression

  • Nouveau Media Nav Live (Navigation connectée avec trafic en temps réel + son 3D d’Arkamys + 6 HP) : 650 €
  • Pack Easy carte mains-libres, avertisseurs d’angles morts, radars de stationnement avant et latéraux, caméra multi-vues : 600 €

Avec la finition Extreme

  • Hayon électrique : 200 €
  • Pack Cold (Sièges avant et volant chauffants) : 300 €
  • Pack Hiver (Sièges avant et volant chauffante + pare-brise chauffant) : 500 €
  • Pack Parking (Avertisseur d’angle mort + radars avant, arrière et latéraux + Caméra multi-vues) : 550 €
  • Peinture bi-ton : 300 €
  • Sans toit ouvrant panoramique (option négative) : - 500 €

Avec la finition Journey

  • Pack Cold (Sièges avant et volant chauffants) : 300 €
  • Pack Hiver (Sièges avant + volant chauffant + pare-brise chauffant) : 500 €
  • Pack Jantes 19 pouces : 250 €
  • Pack Parking (Avertisseur d’angle mort + radars avant, arrière et latéraux + Caméra multi-vues) : 550 €
  • Peinture bi-ton : 300 €
  • Toit ouvrant panoramique : 1 000 €

N’oubliez pas les accessoires

S’ajoutent à tout cela de nombreux accessoires pour vous faciliter la vie avec le Dacia Bigster. On trouve ainsi au rayon accessoire, une galerie de toit à 700 €, un Pack Sleep permettant de transformer votre Bigster en une sorte de petite maison grâce à une box 3-en-1 (à installer dans le coffre). Ce pack est constitué d’un matelas dépliable avec sommier pour deux personnes (130 x 190 cm), d’une tablette pour manger à l’abri sous le hayon à l’arrière de la voiture, le tout est facturé à 1 590 € et peut être installé dans un véhicule déjà en circulation. On trouve aussi une tente d’une capacité de 2 à 3 personnes (500 €) à installer derrière l’auto, des stores occultants pour 225 €, etc.

Page précédente
Page suivante

Sommaire

26  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Dacia Bigster

Dacia Bigster

SPONSORISE

Actualité Dacia

Voir toute l'actu Dacia

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité