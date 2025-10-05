4. Quelles sont les options pour le SUV Dacia Bigster ?
Le catalogue d’options du Dacia Bigster est copieux à partir du deuxième niveau de finition (Expression). On trouve de tout pour personnaliser au mieux son SUV Dacia Bigster et nous vous conseillons la roue de secours, qu’elle soit galette ou normale avec la version 4x4. N’oubliez pas non plus les nombreux accessoires disponibles avec l’ensemble des finitions du Dacia Bigster, vous trouverez dans l’encadré une liste (non-exhaustive) de ceux-ci.
Avec toutes les finitions
- Peinture payante : 650 €
- Roue de secours galette (sauf 4x4) : 200 €
- Roue de secours (sur les versions 4x4) : 200 €
Avec la finition Expression
- Nouveau Media Nav Live (Navigation connectée avec trafic en temps réel + son 3D d’Arkamys + 6 HP) : 650 €
- Pack Easy carte mains-libres, avertisseurs d’angles morts, radars de stationnement avant et latéraux, caméra multi-vues : 600 €
Avec la finition Extreme
- Hayon électrique : 200 €
- Pack Cold (Sièges avant et volant chauffants) : 300 €
- Pack Hiver (Sièges avant et volant chauffante + pare-brise chauffant) : 500 €
- Pack Parking (Avertisseur d’angle mort + radars avant, arrière et latéraux + Caméra multi-vues) : 550 €
- Peinture bi-ton : 300 €
- Sans toit ouvrant panoramique (option négative) : - 500 €
Avec la finition Journey
- Pack Cold (Sièges avant et volant chauffants) : 300 €
- Pack Hiver (Sièges avant + volant chauffant + pare-brise chauffant) : 500 €
- Pack Jantes 19 pouces : 250 €
- Pack Parking (Avertisseur d’angle mort + radars avant, arrière et latéraux + Caméra multi-vues) : 550 €
- Peinture bi-ton : 300 €
- Toit ouvrant panoramique : 1 000 €
N’oubliez pas les accessoires
S’ajoutent à tout cela de nombreux accessoires pour vous faciliter la vie avec le Dacia Bigster. On trouve ainsi au rayon accessoire, une galerie de toit à 700 €, un Pack Sleep permettant de transformer votre Bigster en une sorte de petite maison grâce à une box 3-en-1 (à installer dans le coffre). Ce pack est constitué d’un matelas dépliable avec sommier pour deux personnes (130 x 190 cm), d’une tablette pour manger à l’abri sous le hayon à l’arrière de la voiture, le tout est facturé à 1 590 € et peut être installé dans un véhicule déjà en circulation. On trouve aussi une tente d’une capacité de 2 à 3 personnes (500 €) à installer derrière l’auto, des stores occultants pour 225 €, etc.
