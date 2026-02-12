Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mitsubishi Grandis 2

Essai

Le Mitsubishi Grandis, copie du Renault Symbioz est-il mieux que l'original ?

Olivier Pagès

6. La fiche technique du Mitsubishi Grandis

 

Les chiffres clés

Mitsubishi Grandis 2 II 1.8 MPI HEV 158 INSTYLE
Généralités  
Finition INSTYLE
Date de commercialisation 22/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Dimensions  
Longueur 4,41 m
Largeur sans rétros 1,79 m
Hauteur 1,56 m
Empattement 2,36 m
Volume de coffre mini 492 L
Volume de coffre maxi 1 683 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 390 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 6 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 798 cm3
Puissance 158 ch
Couple 170 Nm à 3 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.1 s
Volume du réservoir 48 L
Emissions de CO2 101 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
