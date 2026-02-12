Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mitsubishi Grandis 2

Essai

Le Mitsubishi Grandis, copie du Renault Symbioz est-il mieux que l'original ?

Olivier Pagès

23  

5. Quelle est la note obtenue par le Mitsubishi Grandis ? 

 

Le Mitsubishi Grandis 1.8 hybride (158 ch, à partir de 36 890 €) est évalué dans la catégorie des SUV qui comprend notamment

Nissan Qashqai (158 ch, à partir de 35 800 €)

Opel Grandland (145 ch, à partir de 38 990 €)

Peugeot 3008 (145 ch, à partir de 40 500 €)

Renault Symbioz (1.8 hybride à partir de 34 400 €)

Mitsubishi Grandis
Budget
  7.38
  • 7.38
  • 7.38
  • 7.38
  • 7.38
 
Pratique
  7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
 
Rapport prix/équipements
  7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
 
Sécurité
  6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Note globale : 14,2 /20
Explication des critères de notation
