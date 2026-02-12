La gamme du Mitsubishi Grandis se compose de trois finitions

L’entrée de gamme « Invite + » (à partir de 36 890 €) se caractérise par 6 airbags, l’aide au maintien dans la voie, la caméra de recul, les capteurs de pluie et de luminosité, les feux de route automatique, l’aide au stationnement arrière, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le contrôle de la pression des pneus, les jantes en alliage 18 pouces, la climatisation automatique, l’accès et le démarrage sans clé, la centralisation des portes, l’écran multimédia 10,4 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto et la recharge sans fil pour smartphone.

La finition intermédiaire « Intense » (à partir de 40 690 €) s’enrichit de la caméra 360°, de l’instrumentation 10 pouces, les radars de stationnement avant, arrière et latéraux, du hayon motorisé mains-libres, des jantes alliage 19 pouces biton, du pare-brise, du volant et des sièges avant chauffants, du système de navigation avec Google intégré, de la surveillance des angles morts et des vitres arrière surteintées.

Enfin, le haut de gamme « Instyle » (à partir de 43 390 €) ajoute la sellerie cuir, le siège conducteur électrique, le système audio Harman Kardon et le toit vitré électrochromatique.