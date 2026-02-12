Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Mitsubishi Grandis, copie du Renault Symbioz est-il mieux que l'original ?

3. En termes d'équipement, c'est du "all inclusive" sur le Mitsubishi  Grandis

 

La gamme du Mitsubishi Grandis se compose de trois finitions

L’entrée de gamme « Invite + » (à partir de 36 890 €) se caractérise par 6 airbags, l’aide au maintien dans la voie, la caméra de recul, les capteurs de pluie et de luminosité, les feux de route automatique, l’aide au stationnement arrière, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le contrôle de la pression des pneus, les jantes en alliage 18 pouces, la climatisation automatique, l’accès et le démarrage sans clé, la centralisation des portes, l’écran multimédia 10,4 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto et la recharge sans fil pour smartphone.

La finition intermédiaire « Intense » (à partir de 40 690 €) s’enrichit de la caméra 360°, de l’instrumentation 10 pouces, les radars de stationnement avant, arrière et latéraux, du hayon motorisé mains-libres, des jantes alliage 19 pouces biton, du pare-brise, du volant et des sièges avant chauffants, du système de navigation avec Google intégré, de la surveillance des angles morts et des vitres arrière surteintées.

Enfin, le haut de gamme « Instyle » (à partir de 43 390 €) ajoute la sellerie cuir, le siège conducteur électrique, le système audio Harman Kardon et le toit vitré électrochromatique.

 

Equipements et options

Version : II 1.8 MPI HEV 158 INSTYLE

Equipements de sécurité

  • Feux de jour à LED

  • Système de surveillance de la pression des pneus

  • Système d&#039;ouverture des portes et démarrage sans clé (KOS)

  • Alerte de distance de sécurité

  • Système de freinage antiblocage (ABS)

  • Contrôle de stabilité électronique avec aide au démarrage en côte

  • Assistance au freinage d&#039;urgence

  • Alerte de franchissement de ligne, aide au maintien dans la voie et maintien d’urgence dans la voie

  • Alerte de trafic AR transversal et freinage d’urgence automatique AR

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation et assistance à la vitesse intelligente

  • Feux de recul x2

  • Airbags conducteur et passager

  • Airbags latéraux et airbags rideaux

  • Feux de route automatiques

  • Alerte d&#039;angle morts

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Phares et feux AR Full LED

  • Fixations ISOFIX à l’arrière x2

  • Siège passager AV avec fixation ISOFIX

Equipements de confort

  • Banquette AR coulissante

  • Climatisation automatique

  • Direction assistée

  • Siège conducteur avec support lombaire

  • Sièges AV chauffants

  • Vitres électriques

  • Vitres surteintées AR

  • Sièges en cuir noir

  • Verrouillage centralisé des portes

  • Volant chauffant

  • Lunette AR dégivrante

  • Surveillance de l&#039;attention du conducteur (via le volant)

  • Capteur de luminosité

  • Rétroviseurs extérieurs noirs métallisés

  • Vitres AV à remontée automatique d&#039;une touche

  • Vitres AR à remontée automatique d&#039;une touche

  • Frein de stationnement électrique avec maintien automatique

  • Toit vitré électrochromique

  • Volant en cuir synthétique (TEP)

  • Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique

  • Régulateur de vitesse adaptatif

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables

  • Sièges conducteur réglable en hauteur (6 réglages)

  • Siège conducteur électrique et siège passager réglable en hauteur (6 réglages)

  • Écran multimédia 10,4 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto avec navigation intégrée

  • Ecran numérique conducteur 10&quot;

  • Siège passager AV avec fixation ISOFIX

  • Banquette AR fractionnable 1/3 2/3

  • Réglage en hauteur de la ceinture de sécurité AV

  • Capteurs de stationnement AR

  • Capteurs de stationnement AV, AR et latéraux avec aide au stationnement automatique

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes en alliage de 19 pouces : finition usinée bi-ton

  • Toit vitré électrochromique

Autres équipements

  • 3 appuis-tête AR

  • 6 HP

  • Indicateur de changement de vitesse

  • Filtre à pollen

  • Capteur de pluie

  • Poignées de portes extérieures couleur carrosserie

  • Hayon motorisé avec accès mains-libres

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence

  • Kit de gonflage des pneus

  • Système de conduite assistée MI-PILOT

  • Paramétrage personnalisé des aides à la sécurité

  • Aide à la sortie sécurisée des occupants

  • Antenne &quot;aileron de requin&quot; noire métallisée

  • Double plancher de coffre et tablette AR

  • Caméra à vision panoramique 360°

  • Mises à jour du système multimédia à distance

  • Apple CarPlay et Android Auto sans fil

  • Recharge sans fil pour smartphone

  • Console d’aération

  • Décor intérieur aspect bois noir

  • Lampes de lecture à LED

  • Miroir de courtoisie éclairé (conducteur et passager)

  • Mode de conduite avec éclairage d’ambiance

  • Capacité de 5 places assises

  • Tableau de bord numérique 7 pouces

  • Boîte automatique 6 rapports

Options disponibles

  • Peinture métallisée Peinture métallisée

     : 

    1250 €

