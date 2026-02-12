3. En termes d'équipement, c'est du "all inclusive" sur le Mitsubishi Grandis
La gamme du Mitsubishi Grandis se compose de trois finitions
L’entrée de gamme « Invite + » (à partir de 36 890 €) se caractérise par 6 airbags, l’aide au maintien dans la voie, la caméra de recul, les capteurs de pluie et de luminosité, les feux de route automatique, l’aide au stationnement arrière, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le contrôle de la pression des pneus, les jantes en alliage 18 pouces, la climatisation automatique, l’accès et le démarrage sans clé, la centralisation des portes, l’écran multimédia 10,4 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto et la recharge sans fil pour smartphone.
La finition intermédiaire « Intense » (à partir de 40 690 €) s’enrichit de la caméra 360°, de l’instrumentation 10 pouces, les radars de stationnement avant, arrière et latéraux, du hayon motorisé mains-libres, des jantes alliage 19 pouces biton, du pare-brise, du volant et des sièges avant chauffants, du système de navigation avec Google intégré, de la surveillance des angles morts et des vitres arrière surteintées.
Enfin, le haut de gamme « Instyle » (à partir de 43 390 €) ajoute la sellerie cuir, le siège conducteur électrique, le système audio Harman Kardon et le toit vitré électrochromatique.
Equipements et options
Version : II 1.8 MPI HEV 158 INSTYLE
Equipements de sécurité
Feux de jour à LED
Système de surveillance de la pression des pneus
Système d'ouverture des portes et démarrage sans clé (KOS)
Alerte de distance de sécurité
Système de freinage antiblocage (ABS)
Contrôle de stabilité électronique avec aide au démarrage en côte
Assistance au freinage d'urgence
Alerte de franchissement de ligne, aide au maintien dans la voie et maintien d’urgence dans la voie
Alerte de trafic AR transversal et freinage d’urgence automatique AR
Reconnaissance des panneaux de signalisation et assistance à la vitesse intelligente
Feux de recul x2
Airbags conducteur et passager
Airbags latéraux et airbags rideaux
Feux de route automatiques
Alerte d'angle morts
Contrôle de la traction (TCS)
Phares et feux AR Full LED
Fixations ISOFIX à l’arrière x2
Siège passager AV avec fixation ISOFIX
Equipements de confort
Banquette AR coulissante
Climatisation automatique
Direction assistée
Siège conducteur avec support lombaire
Sièges AV chauffants
Vitres électriques
Vitres surteintées AR
Sièges en cuir noir
Verrouillage centralisé des portes
Volant chauffant
Lunette AR dégivrante
Surveillance de l'attention du conducteur (via le volant)
Capteur de luminosité
Rétroviseurs extérieurs noirs métallisés
Vitres AV à remontée automatique d'une touche
Vitres AR à remontée automatique d'une touche
Frein de stationnement électrique avec maintien automatique
Toit vitré électrochromique
Volant en cuir synthétique (TEP)
Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique
Régulateur de vitesse adaptatif
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables
Sièges conducteur réglable en hauteur (6 réglages)
Siège conducteur électrique et siège passager réglable en hauteur (6 réglages)
Écran multimédia 10,4 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto avec navigation intégrée
Ecran numérique conducteur 10"
Siège passager AV avec fixation ISOFIX
Banquette AR fractionnable 1/3 2/3
Réglage en hauteur de la ceinture de sécurité AV
Capteurs de stationnement AR
Capteurs de stationnement AV, AR et latéraux avec aide au stationnement automatique
Esthétique / Carrosserie
Jantes en alliage de 19 pouces : finition usinée bi-ton
Toit vitré électrochromique
Autres équipements
3 appuis-tête AR
6 HP
Indicateur de changement de vitesse
Filtre à pollen
Capteur de pluie
Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
Hayon motorisé avec accès mains-libres
Système d'appel d'urgence
Kit de gonflage des pneus
Système de conduite assistée MI-PILOT
Paramétrage personnalisé des aides à la sécurité
Aide à la sortie sécurisée des occupants
Antenne "aileron de requin" noire métallisée
Double plancher de coffre et tablette AR
Caméra à vision panoramique 360°
Mises à jour du système multimédia à distance
Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Recharge sans fil pour smartphone
Console d’aération
Décor intérieur aspect bois noir
Lampes de lecture à LED
Miroir de courtoisie éclairé (conducteur et passager)
Mode de conduite avec éclairage d’ambiance
Capacité de 5 places assises
Tableau de bord numérique 7 pouces
Boîte automatique 6 rapports
Options disponibles
Peinture métallisée Peinture métallisée:
1250 €
