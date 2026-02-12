Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mitsubishi Grandis 2

Le Mitsubishi Grandis, copie du Renault Symbioz est-il mieux que l'original ?

4. En raison de ses défauts, le Mitsubishi Grandis risque de se vendre beaucoup moins que le Symbioz

 

Malgré une concurrence particulièrement forte, le  Renault Symbioz a réussi brillamment à se faire une place sur le segment des SUV urbains/compacts. La tâche sera plus complexe pour ce Grandis en raison principalement de ses tarifs. Il est ainsi dans la moyenne de la catégorie face à un Nissan Qashqai, un Opel Grandland ou un Peugeot 3008, mais il est malheureusement plus onéreux que son cousin tricolore.

À retenir : une copie moins recommandable que l’original

Sur le papier, l’idée de base de reprendre le Renault Symbioz est bonne. Le Grandis reprend donc logiquement les qualités et les défauts, mais malheureusement, il y a fort à parier que le succès du SUV japonais soit nettement moins important que son homologue. En effet, même s’il bénéficie d’une garantie plus importante, d’une dotation all inclusive, il est pénalisé par ses tarifs nettement plus onéreux que ceux du Symbioz, mais aussi par le réseau de concessionnaires nettement plus réduit que celui de Renault.

Caradisiac a aimé

  • La personnalité légèrement différente du Renault Symbioz
  • Les aspects pratiques toujours intéressants
  • La sobriété du moteur
  • La possibilité de rouler relativement facilement en tout électrique
  • L'équipement très complet
  • La garantie 5 ans pouvant aller jusqu'à 8 ans

Caradisiac n'a pas aimé

  • Les prix plus élevés que le Symbioz
  • Les montées en régime bruyantes du bloc thermique
  • Le réseau de concessionnaires lacunaires

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II 1.8 MPI HEV 158 INSTYLE 101 (wltp) 43 390 €  €
II 1.8 MPI HEV 158 INTENSE 107 (wltp) 40 690 €  €
II 1.8 MPI HEV 158 INVITE+ 98 (wltp) 36 890 €  €
