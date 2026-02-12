Comme c’est le cas sur le plan esthétique, extérieur et intérieur, le Grandis utilise la même motorisation full hybride que le Symbioz. Celui-ci se compose d’un 4 cylindres thermique 1.8 l de 109 ch, secondé par 2 moteurs électriques de 49 ch et 20 ch, pour une puissance cumulée de 156 ch. Une petite batterie lithium-ion de 1,4 kWh permet d’alimenter les éléments électriques.

Sans surprise, on retrouve les qualités et les défauts de ce moteur. Ainsi, il a l’avantage de permettre de rouler facilement en tout électrique, que ce soit en ville, lors des manœuvres, ce qui est assez classique, mais c’est également possible de le faire sur départementales en ayant le pied léger. De quoi augmenter l’agrément, mais également réduire la consommation. En effet, lors de notre essai, nous avons enregistré une moyenne de 5,7 l/100 km.

Malheureusement, on retrouve aussi certains défauts, dont le principal porte sur le niveau sonore du moteur, en particulier lors du passage des phases électriques à thermiques. On constate aussi que la transmission, qui n’est clairement pas la plus rapide du marché, attend trop avant de passer le rapport supérieur et il y a donc clairement un temps de latence avant de se caler sur le bon rapport. Résultat, le régime moteur s’envole lors des fortes accélérations et il faut attendre de longues secondes pour que la sonorité devienne plus normale. Enfin, on remarque aussi que le 1.8 se met en fonctionnement pour recharger la batterie, ce qui peut se révéler agaçant à la longue avec toujours cette sonorité envahissante.

Sur la route, les prestations sont identiques à celles du Symbioz avec un comportement convaincant même si le dynamisme n’est clairement pas sa priorité. Le confort est intéressant, avec notamment des mouvements de caisse bien maîtrisés. Attention, les jantes 19 pouces dégradent le confort, notamment sur route accidentée.