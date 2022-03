Route de nuit - Aurus Senat: les autres chars russes

On attend avec impatience de connaître le nom de l’heureux(se) élu(e) à la présidence de la République française pour découvrir quel carrosse sera choisi pour défiler triomphalement sur les Champs-Élysées.

Les derniers résidents de l’Élysée ont rivalisé d’austérité avec une constance confondante en optant pour les berlines les plus anonymes qui soient, de la Renault Safrane à la Citroën C6 et avec un SUV en apothéose de la banalité, la DS7.

Autant de silhouettes qui se fondent dans le paysage à côté des taxis et qui montrent à quel point il n’est plus politiquement correct de valoriser l’automobile dans ce qu’elle peut avoir de flamboyant.

Dans les pays autoritaires, on est beaucoup plus attentif à l’image que renvoient le chef avec sa monture. Prenez Vladimir Poutine. Ce personnage exigeant ne voulait plus rouler dans des ZIL ancestrales malgré sa nostalgie pour les symboles de l’ancien empire soviétique. Il ne supportait pas plus de se montrer dans des limousines Mercedes d’une Union Européenne qu’il exècre.

Alors il a créé sa propre marque. Officiellement lancée en août 2018 au Salon de Moscou, le label Aurus est dédié à la production de luxueuses limousines qui ont été conçues par l’institut de recherche NAMI à Moscou.

L’Aurus Senat a été étrennée par Poutine en avant-première le 7 mai 2018 à l’occasion de son investiture avant d’être présentée au Salon de Moscou en août. L’Aurus est produite par la Sollers, une entreprise créée en 2002 qui produit les tout-terrain UAZ et qui a scellé des partenariats avec Ford en 2011 à Elabuga, Mazda en 2012 à Vladivostock, et Isuzu en 2018. Les Aurus sont fabriquées au sein de l’usine de Elabuga nichée dans la petite république du Tatarstan.

Le modèle Senat a été développé avec le concours de Porsche. Il est animé soit par un moteur V8 de 4,4 litres développant 598 ch soit par un V12 de 6,6 litres fournissant 859 ch. La Senat existe en deux versions : berline (5,64 m de long) ou limousine (6,63 m)

Aurus s’implique aussi en compétition, dans le Championnat du Monde d’endurance depuis 2019 avec une Oreca 07 rebaptisée Aurus 01 qui porte les couleurs de G-Drive Racing.

On attend avec impatience le duel que préparent les essayeurs de Caradisiac entre l’Aurus Senat avec la Hong Qi.