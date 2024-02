Poutine offre une limousine à Kim Jong Un en violation des accords internationaux

L’industrie automobile russe n’est plus que l’ombre d’elle-même, anéantie par la guerre en Ukraine et les sanctions internationales qui sont arrivées avec. La Russie essaie tout de même de continuer à fabriquer des autos pour ses citoyens, notamment avec le redémarrage récent des activités d’Avtovaz mais aussi des collaborations avec les marques chinoises (avec même parfois quelques accords « pirates » notamment pour la fabrication de Citroën C5 Aircross sans l’accord du groupe Stellantis).

Bien avant la guerre en Ukraine, la Russie s’était d’ailleurs positionnée sur le segment des voitures de grand luxe grâce à Aurus, une société répondant à la demande de Vladimir Poutine de fabriquer une vraie limousine nationale notamment pour ses sorties officielles. Conçue lors de la précédente décennie avec l’aide du bureau d’études de Porsche à une époque où la Russie n’était pas encore boycottée par l’Europe en réaction à sa politique extérieure agressive, cette Aurus Senat aurait tapé dans l’œil de Kim Jong Un lors de sa visite officielle dans le pays l’année dernière.

C’est pour cela que, d’après les journalistes d’Associated Press reprenant des informations publiées notamment par l’administration de Corée du Nord, Vladimir Poutine en personne aurait décidé d’offrir un exemplaire de cette Aurus Senat à Kim Jong Un en signe d’amitié. Un cadeau accepté par le dirigeant de Corée du Nord, qui rejoindra ainsi la flotte du dictateur déjà garnie de luxueuses Mercedes.

Un cadeau en violation des accords des Nations Unis

Or, il se trouve que la Russie avait signé un accord des Nations Unis bien avant les évènements en Ukraine, interdisant notamment à ses membres de fournir des biens de luxe à l’état de Corée du Nord. Pris dans le cadre des mesures de pression pour inciter la Corée du Nord à reculer sur son programme nucléaire, cet accord interdit logiquement à la Russie d’offrir une limousine d’exception à Kim Jong Un. Mais compte tenu de la situation internationale actuelle, on peut imaginer que le respect de ce genre d’accord ne figure plus exactement au rang des priorités pour l’homme fort de la Russie. Et d’ailleurs, il paraît qu’on trouve toujours des Rolls-Royce et des Bentley neuves en Russie grâce à des procédés d’importation détournés.

Rappelons au passage qu’Aurus voulait initialement commercialiser sa Senat partout dans le monde y compris en Europe. Vu la tournure des évènements, peut-être que le petit constructeur d’exception russe pourra trouver d’autres clients en Corée du Nord ou en Chine ?