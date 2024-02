La Russie construit des Citroën en toute illégalité

Comme Renault, Nissan ou Volkswagen, Stellantis a été contraint de stopper ses activités de construction et de vente en Russie quelques jours après l’invasion de la Russie en Ukraine. Alors que Renault a vendu son usine et ses entreprises sur place, Stellantis n’a pas soldé ses implantations dans le pays même si l’activité a été totalement gelée. Alors, comment expliquer cette étrange information publiée par les journalistes de Reuters, annonçant la fabrication de nouvelles Citroën dans l’usine Stellantis de Kaluga en Russie ?

D’après des sources locales, la société russe Automotive Technologie aurait importé à l’usine Kaluga au moins 42 kits automobiles pour assembler le Citroën C5 Aircross. Ces kits ont été construits en Chine par Dongfeng, un partenaire de Stellantis dans l’Empire du milieu. Ce dernier aurait ainsi fait affaire avec l’administration russe dans le but de l’aider à produire dans le pays des Citroën neuves malgré les sanctions qui ont poussé Stellantis à se retirer de Russie. Du côté de chez Stellantis, on déclare découvrir ces manœuvres et ne plus avoir de contrôler sur l’usine de Kaluga depuis la fin de l’année 2023 !

Une piraterie d’état

L’état russe fabriquerait donc des Citroën en violant totalement les droits du groupe Stellantis. Reste à savoir ce que pense Stellantis des agissements de son partenaire chinois, dont il vient de racheter pour près d’un milliard d’actions. D’ailleurs, les véhicules ainsi construits en Russie porteront-ils un badge Citroën ? Une chose est sûre : alors que ce désengagement forcé des marques européennes leur coûte cher, les Chinois en profitent. Rappelons qu’ils collaborent déjà depuis 2022 sur la fabrication de voitures neuves en Russie.