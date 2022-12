En Russie, Avtovaz repart sans Renault

En raison des évènements en Ukraine, Renault a été obligé de céder tous ses actifs en Russie. Très bien implantée dans ce pays qui représentait l’un de ses plus gros marchés dans le monde, la marque au losange a dû vendre pour un rouble symbolique son usine à Moscou. Mais surtout, céder sa participation majoritaire dans Avtovaz, alors même que le groupe russe était devenu très rentable pour les Français. Nissan a aussi dû en faire de même et ne possède plus son usine située à Saint-Pétersbourg.

Et maintenant, Avtovaz s’organise pour son futur. Désormais possédé par une branche de l’état russe, le groupe vient de lancer un nouvel investissement pour l’année 2023 à la hauteur de 40 milliards de roubles, soit 516 millions d’euros. Cet investissement correspondra à une production de 401 000 véhicules pendant l’année 2023, avec la construction de quatre modèles Lada déjà existants : la Vesta, la Largus, la Granta et le vénérable Niva.

Pendant ce temps, chez Moskvich

Rappelons que l’usine Renault de Moscou a été elle transformée pour ressusciter la marque russe Moskvitch. Elle vendra désormais des modèles chinois de la marque JAC rebadgés au lieu des Renault. L’état russe en fera probablement de même pour l’usine Nissan récemment acquise.