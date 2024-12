Nouveau Lada Niva Sport, la méthode russe

Vous continuez certainement de croiser des Lada Niva dans les zones campagnardes de France, notamment près des petits villages où l’on pratique la chasse. Lancé sur le marché pour la première fois en 1977, le petit tout-terrain russe n’est plus commercialisé depuis longtemps au sein de l’Union européenne, totalement incompatible avec les dernières normes locales.

Mais il continue son bout de chemin en Russie où Avtovaz vient même de lui donner une nouvelle version après 47 ans de carrière. Il s’appelle pour de bon « Niva Sport » et remplace le petit moteur essence à quatre cylindres de 1,7 litre et 83 chevaux par un bloc plus performant à seize soupapes, revendiquant 124 chevaux en puissance maximale et 151 Nm de couple. Sans doute pas de quoi en faire une vraie GTI haute sur pattes, même si cela améliorera sensiblement ses performances compte tenu du bond de puissance.

Un châssis plus « affûté »

Équipé d’une boîte de vitesses manuelle à cinq vitesses (et toujours de la transmission intégrale permanente), ce Niva Sport reçoit par ailleurs des réglages de suspension plus « sportifs » ainsi qu’un système de freinage adapté en conséquence.

Notez qu’il se distingue du Niva normal par ses jantes de 16 pouces au design spécifique, mais aussi par des badges et un habitacle à la présentation différente.

Évidemment, il ne viendra jamais en Europe. En plus du problème lié aux réglementations en matière de pollution et de sécurité, il n’est plus le bienvenu chez nous à cause de ses origines et de la situation géopolitique actuelle.