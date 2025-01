Et maintenant, en quoi roulent les Russes ?

La guerre en Ukraine a coûté très cher au groupe Renault qui a dû se retirer de Russie alors qu’il s’agissait de l’un de ses marchés les plus juteux grâce à son implication via le groupe Avtovaz. Également importante pour des groupes comme Volkswagen, Nissan ou les marques premium allemandes, la Russie est désormais livrée à elle-même et ne compte plus que sur ses modèles de fabrication locale à la technologie dépassée.

Comme l’illustrent les analystes de Car Industrie Analysis, les voitures neuves les plus vendues du pays en 2024 sont toutes des Avtovaz (Lada) : les berlines Granta et Vesta, mais aussi le SUV Niva Travel et l’éternel Niva (qui s’appelle désormais « Niva Legend » en Russie).

Les Chinois en profitent

Le top 10 des meilleures ventes de l’année 2024 en Russie illustre aussi la belle pénétration des marques chinoises, profitant largement du départ des marques occidentales, japonaises et coréennes. Le Haval Jolion monte déjà à la troisième place et on trouve trois autres modèles de la marque dans le classement. On note aussi la présence d’un SUV Belgee et d’un modèle de chez Chery. Notez qu’il s’est vendu 936 000 voitures neuves en Russie en 2024. Ce grand pays immatricule chaque année deux fois moins de voitures neuves que la France !