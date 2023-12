Gêné par la guerre en Ukraine, l'immortel Lada Niva s'améliore (à peine) en Russie

Lancé pour la première fois en 1977, le Lada Niva a été commercialisé chez nous jusqu’au début de la précédente décennie. L’évolution des normes européennes a vite eu la peau de ce tout-terrain dont la technologie moteur n’a plus grand-chose à voir avec le monde des voitures modernes. En Russie, en revanche, il reste fidèle au poste et devrait même continuer sa carrière en raison des sanctions économiques occidentales contre la Russie qui ont quasiment gelé son industrie automobile. En 2022, Renault avait d’ailleurs de beaux projets pour la marque Lada (Avtovaz) avant de devoir quitter précipitamment un marché russe très rentable.

Le vieux Lada Niva a directement souffert de la guerre lui aussi. La pénurie de certains composants l’a obligé à se passer de l’ABS mais l’équipement vient enfin de revenir dans la dotation de série, tout comme les airbags supprimés depuis 2022. Encore « mieux », son petit moteur essence 1,7 litre de 83 chevaux respecte désormais la norme Euro5 devenue obligatoire sur le Vieux Continent à partir de 2011. Chez nous, il aurait donc droit à une vignette Crit’Air 2 alors qu’il était précédemment éligible à la vignette 3 seulement. Aucune importance, cependant, puisqu’il ne sera jamais plus commercialisé ici. En 2019, le constructeur russe avait tout de même réussi à passer l'homologation en norme Euro6d-Temp en Allemagne lorsqu'il réfléchissait à commercialiser plus sérieusement le modèle sur ce marché. Mais ce n'est plus du tout à l'ordre du jour.

Le Niva Travel évolue aussi

A noter que le Niva Travel, un SUV un peu plus moderne basé sur un ancien modèle conçu par Chevrolet, récupère lui aussi l’ABS, les airbags et le régulateur de vitesse qui avaient disparu à cause de la guerre en Ukraine. Le Niva se négocie à partir de 927 500 roubles en Russie, soit 9 538€. Le Niva Travel démarre lui à 1 215 000 roubles, soit 12 495€.