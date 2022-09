Et en marge du Mondial 2022 - Mercedes-AMG C63 S E-Performance, le choc

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

S'il ne fallait retenir qu'un seul modèle dans la gamme de Mercedes-AMG, ce serait peut-être la C63. Depuis la Classe C de la génération W204 lancée en 2007, la familiale de la marque à l'étoile incarnait parfaitement le mythe AMG avec son fabuleux V8 aux grondements inoubliables et son caractère bien trempé. En 2015, Mercedes avait déjà abandonné le bloc atmosphérique de 6,2 litres sur la génération W205, passée au V8 bi-turbo de 4,0 litres comme tous les autres modèles ultra-sportifs de la gamme. Mais ce n'était rien à côté de ce que préparait le sorcier d'Affalterbach pour la version AMG de la récente Classe C de génération W206, lancée sur le marché en 2021. Face au six cylindres en ligne turbo de la BMW M3 ou au V6 bi-turbo de l'Audi RS 4, la nouvelle C63 S n'embarque plus qu'un petit quatre cylindres de 2,0 litres !

On le savait depuis déjà quelques mois, mais ça fait quand même quelque chose de découvrir une mécanique de ce genre sous le capot d'une telle icône historique d'AMG. Côté style en revanche, la recette n'évolue pas beaucoup par rapport aux générations précédentes. Elargie de 76 millimètres à l'avant par rapport à une Classe C normale, l'auto s'équipe de la panoplie habituelle des berlines ultra-sportives allemandes. Il y a toujours deux doubles sorties d'échappement à l'arrière en plus d'un petit béquet de malle, de boucliers plus enveloppants et de jantes spécifiques de 19 pouces (20 pouces en option). L'ambiance intérieure ne surprendra pas non plus l'habitué de la Classe C et des Mercedes-AMG, avec un intérieur fourmillant de détails sportifs et garni de sièges au maintien renforcé.

La révolution se passe donc plutôt sous le capot avec une rangée de cylindres en moins dans la baie moteur. Installé en position longitudinale, le quatre cylindres de 2,0 litres s'équipe pour la première fois d'un turbo dont la turbine des gaz d'échappement est assistée électriquement. Une technique que Mercedes-AMG décrit comme « inspirée de la Formule 1 », permettant d'améliorer au maximum la réponse moteur en diminuant drastiquement le phénomène de « lag ». Avec 476 chevaux (à 6 725 trs/min), ce bloc considérablement retravaillé par rapport à celui des C43 et SL 43 (lui-même proche de celui de l'A45 AMG) s'impose comme le quatre cylindres le plus puissant de tous les temps. Il possède un alterno-démarreur et un système électrique à 400 volts. Il combine surtout sa puissance à un autre moteur électrique installé sur le train arrière et développant une puissance de 204 chevaux (pendant 10 secondes maximum), formant le groupe motopropulseur « P3 hybrid » mis au point par les ingénieurs d'AMG. La précision des 10 secondes semble importante car le reste du temps, ce moteur électrique se limite à 70 kW soit 95 chevaux. En additionnant, ça nous donnerait donc 571 chevaux de puissance cumulée en permanence. Ce qui reste avantageux face aux 510 chevaux du précédent modèle (et de la BMW M3 Competition).

De la technologie, il y en a un paquet dans cette Mercedes-AMG C63 adaptée aux normes d'émissions drastiques de l'Union Européenne. Elle aussi conçue « grâce à l'expérience acquise en Formule 1 », la petite batterie de 6,1 kWh pèse 89 kilos et profite d'un circuit de refroidissement direct, permettant de maintenir en permanence une température optimum de 45 degrés même en conduite extrême. Mais il n'y a pas de quoi atteindre des records WLTP : la C63 S E-Performance ne peut parcourir que 13 kilomètres en 100% électrique et revendique 6,9 litres/100 km et 156 g/km de CO2 WLTP. Soit 2 370€ de malus écologique 2023, au lieu des 50 000€ qu'elle vous aurait fait payer avec un V8. L'auto embarque par ailleurs des roues arrière directrices de série mais aussi un différentiel à glissement limité piloté électroniquement. Ah oui au fait, c'est devenu une quatre roues motrices. Pour les amateurs de fumée, il y a tout de même un mode Drift pour la transformer en pure propulsion et jouer avec le train arrière. Le moteur électrique est accouplé à la transmission intégrale et possède deux vitesses (dont la deuxième s'enclenche au maximum à 140 km/h). Le moteur thermique s'accouple lui à un embrayage multi-disques Speedshift MCT à 9 vitesses plutôt qu'à une boîte à double embrayage.

La C63 S E-Performance proposera pas moins de huit modes de conduite différents, de la position 100% électrique (« Electric ») jusqu'au « Race » du circuit en passant par les Confort, « Battery Hold » (maintien de la charge batterie), Sport, Sport + ou « Slippery » pour la conduite sur tarmac mouillé. AMG promet par ailleurs une sonorité « typiquement AMG »...augmentée artificiellement via les haut-parleurs de la voiture (sic). Reste un chiffre qui fait un peu mal pour une berline familiale ultra-sportive assez compacte : les 2 111 kg inscrits sur la fiche technique. 400 kilos de plus que la précédente C63 AMG S et même 250 kg de plus qu'une Tesla Model 3 Performance électrique alourdie par ses grosses batteries ! Les Performances progressent évidemment (0 à 100 km/h en 3,4 secondes et 280 km/h limités électroniquement avec l'AMG Driver's Package optionnel), mais ne défrisent pas tant que ça pour une machine nettement plus puissante qu'une BMW M5, une E63 S ou une Audi RS 6 de la catégorie supérieure. Le couple maximal cumulé est annoncé à 1020 Nm ! Allez, ne reste plus qu'à l'essayer pour voir comment cette fiche technique étonnante se transcrit en matière de sensations de pilotage. Et vérifier si les puristes doivent vraiment s'en faire...