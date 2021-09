Scoop - la nouvelle Mercedes C63 AMG (2022) termine sa préparation

Qu'ont en commun la nouvelle Lotus Emira et la prochaine Mercedes C63 AMG ? A priori, pas grand chose. Pourtant, elles partagent le même moteur. AMG fournit en effet le M139 à Lotus qui n'avait ni les moyens, ni l'envie d'investir des millions d'euros pour développer un bloc thermique afin de remplacer toute la gamme actuelle (Exige, Elise, Evora). Le quatre cylindres 2.0 turbo fait ainsi partie de la liste des options sur l'Emira.

Et il sera aussi le coeur de la nouvelle C63 AMG. Nos photos montrent l'auto dans sa version définitive, en break et en berline. Une livrée toujours aussi musclée, que ce soit au niveau des boucliers, comme des trains roulants aux voies larges. La particularité de cette C63 AMG sera donc l'abandon du V8. Dans un souci de réduction globale des émissions de CO2 du catalogue, Mercedes a décidé de réserver le V8 aux modèles les plus prestigieux.

La C63 AMG n'en faisant pas partie (à la différence d'une AMG GT), elle adoptera le label "E-Performance", associant le quatre cylindres à un moteur électrique et une petite batterie probablement réduite, simplement taillée pour assurer la performance plus que l'autonomie en mode électrique.

La puissance définitive n'est pas encore connue, mais avec un M139 développant déjà 421 ch à lui seul, il n'est pas risqué de dire que cette C63 AMG E-Performance dépassera allègrement les 500 ch, pour s'offrir le scalpe de la toute récente BMW M3. Le malus en moins, et cela pourrait faire une énorme différence.