Renault présente un vélo électrique pliant pas trop cher accompagnant la R4

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le vélo et l’automobile n’ont jamais cessé d’être liés. D’ailleurs, le constructeur Skoda a même commencé par fabriquer des bicyclettes.

Ce lien entre les deux mondes avait même fait l’objet d’un petit dossier, il y a un bon moment. Plus récemment, c’était Polestar qui présentait son VTT à assistance électrique.

Mais revenons-en à Renault. La R5 a droit à des versions vertes et jaunes produites par Jitensha. Il s’agit d’un modèle typé route, vintage et, avouons-le, esthétiquement réussi. On y trouve des freins à patin, un cintre de type moustache, une selle brooks, un petit moteur de 40 Nm de couple logé dans le moyeu de la roue arrière et une batterie modeste pour vous accompagner sur 30 km.

Le tout dans 13,6 kg, soit un poids très contenu pour un vélo à assistance électrique. Mais il faut alors s’acquitter de 2 700 euros. Une somme conséquente.

Mais la R4 n’est pas la R5. Comprenez qu’elle représente la voiture abordable et pratique. C’est du moins comme ça qu’elle nous a été vendue lors du dernier Mondiale.

Il fallait donc un vélo qui soit raccord avec ces idées. C’est le constructeur Vélobécane qui a été choisi. Le modèle utilisé est le Snow, recouvert d’une livrée R4 pour l’occasion.

Ce Snow, vous le connaissez. Son design de fatbike est assez courant. Mais il sert surtout aux livreurs de repas. Et pour cause, il offre un rapport prix-prestation-autonomie plutôt correct. Ainsi, pour 1 300 euros, vous avez un VAE pliant (ce qui n’est pas si courant). Le couple du moteur, logé dans le moyeu de la roue arrière n’est pas mentionné.

La puissance reste évidemment à 250 W. La batterie a une capacité de 540 Wh. La transmission est confiée à du Shimano Journey à 7 vitesses. Enfin, s’il est compact, le Velobécane n’en est pas pour autant facile à porter. Avec 27 kg sur la balance, il ressemble à une enclume. Le prix à payer pour un pliant durable et pas cher.

Il est disponible sur la boutique Renault qui ressemble à une sorte de bazar hétéroclite, où se côtoient des miniatures, un baby-foot Bonzini, une machine à café, des planches de surf, des briquets, bref, de quoi se perdre.