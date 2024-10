Polestar retente une incursion dans le monde de la mobilité, mais avec un VTT électrique cette fois !

Polestar est connu de nos contrées pour n’avoir pu y vendre ses voitures électriques, la faute à un logo que Citroën trouvait trop proche du sien. Mais cette déclinaison 100 % électrique et haut de gamme de Volvo (et qui appartient à Geely) débarquera finalement chez nous en 2025. Mais aujourd’hui, nous n’allons pas parler d’une voiture sans lunette arrière, mais de vélo électrique.

C’est devenu un passage obligé pour les constructeurs auto visiblement. Ils vont tous proposer leurs vélos. Ce n’est pas nouveau et nous en avions même fait un récap il y a (déjà ?) presque 5 ans sur le site.

Puis il y a même eu Toyota qui a présenté son cargo (que nous avions essayé brièvement). Ou encore Alpine et Lapierre.

À chaque fois, sur la base d’un partenariat, car finalement, à chacun son métier.

Polestar avait déjà tenté une incursion dans la mobilité (et non le vélo) avec le Makka Polestar Edition de Cake (constructeur suédois de petits 2 roues électriques qui a fait faillite depuis), un petit scooter électrique qui atteignait 45 km/h et était doté de suspensions Öhlins.

Ce coup-ci, Polestar (qui reste un constructeur Suédois) s’est rapproché d’une autre marque de vélos suédoise nommée Allebike. Et à l’instar d’Alpine, il s’agit d’un vélo haut de gamme. Ou si vous préférez, un vélo conçu pour la performance.

Le cadre est en carbone. La motorisation repose sur les 85 Nm de couple du Shimano EP8 (qui, pour l’avoir essayé, tient longtemps sa puissance en crête sur les grosses montées). Pour la transmission, c’est également du Shimano XT (le M8150 à changement électronique), 12 vitesses, monoplateau en 10-51T (de quoi garder de la motricité en descente ou remonter fort en étant presque à l’arrêt sur une pente raide).

Pour les freins, c’est toujours Shimano avec du XTR. À l’arrière, on retrouve un amortisseur Öhlins TTX2Air de 160 mm de débattement. La fourche à l’avant est une Öhlins RXF38 m.2 29″, à air elle aussi, offrant 170 mm de débattement.

Les roues, des DT Swiss HRC 1501 Spline One sont en carbone et mesurent 29 pouces à l’avant et du 27,5 pouces à l’arrière. Une asymétrie qui permet de délester l’arrière et de gagner en propulsion lors des montées (en cross-country le plus souvent). Les pneus sont des Schwalbe Magic Mary de 2,4 pouces de section.

Le cintre est en carbone aussi, parce qu’on ne compte pas. Puis, malgré tout cela, l’engin pèse quand même 22,8 kg.

Pour faire la promotion de son vélo, Polestar a fait appel à Emil Lindgren, un cycliste suédois.

Et si vous souhaitez rouler comme Emil, outre un entraînement intensif, il vous faudra débourser 8 900 euros.