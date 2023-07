Prise en mains - Que vaut le premier vélo cargo Toyota ?

Vendre un vélo cargo au milieu de Prius, Rav 4 ou C-HR est une initiative de Toyota France. Comprenez que le psert d’éclaireur et doit se débrouiller avec des moyens forcément plus réduits. La volonté est ici d’ouvrir le champ des possibles aux différentes mobilités. Plus le consommateur aura de choix, plus il aura un véhicule qui collera à ses besoins. L’idée n’est pas de commencer une transition de l’automobile vers le vélo, ni de transformer les concessions Toyota en Decathlon.

Le cargo sera disponible en vente directe, en LOA et en LLD. Si aucun prix n’a pour le moment été communiqué, la somme de 6 000 euros a été murmurée. Le prix classique de ce type de vélo.

Le vélo cargo, une niche dorée

Le vélo cargo n’a pas été choisi au hasard. Suffisamment avant-gardiste par son usage pour coller à l’image Mirai et Prius et assez populaire pour être reconnu en milieu urbain.

Les chiffres donnent le tournis. En 2020, le vélo cargo a connu un bond de ses ventes de 354 %, passant de 3 000 unités à 11 000 unités. En 2022, les chiffres ont encore bondi, avec 33 000 vélos cargo vendus, soit un bond de 300 %.

Avec un prix de vente tournant autour de 6 000 euros, le vélo cargo électrique est un produit à forte valeur, dont la cible est également intéressée par des véhicules modernes et technologiques. C’est l’analyse faite par Toyota France. Des engins qui visent les CSP+ et qui recherchent une alternative plus « écologique » à leur voiture au quotidien. Ou simplement le plaisir du jouet pour grand adulte. La partie France du constructeur a mis en place tout une structure autour de la vente de cet engin.

Aucun tour de passe-passe CAFE

C’est forcément une des questions qui vient à l’esprit : les ventes de vélos cargos entrent-elles dans le calcul de la loi CAFE ? Absolument pas. Puis Toyota est plutôt tranquille de ce côté, au point que le constructeur est à ce jour le seul généraliste à proposer toute une gamme sportive.

« DOUZE Cycles x La mobilité Toyota » : un cadre à la conception inédite

Vous connaissez la manufacture de vélos de la région Bourgogne Douze Cycle sans le connaître. Ce spécialiste du vélo cargo équipe également Veligo. Le constructeur de cycle français a désormais la marque japonaise parmi ses clients. Toyota ne s’en cache d’ailleurs pas puisque c’est mentionné sur le vélo. Il s’agit du modèle Hêta décliné en rouge « Toy ».

Côté conception, on retrouve un cadre ouvert permettant d’y monter plusieurs motorisations. Ici, c’est un moteur Yamaha 250 W dans le pédalier. La batterie (de 500 Wh) n’est pas sous cache mais accessible directement sur la colonne de direction.

Mais ce cadre mérite qu’on s’y attarde en quelques lignes. Conçu pour être produit à 100 % en France avec la plus faible empreinte carbone, il est réalisé en 5 panneaux d’injection d’aluminium et de polymères bas carbone. Pour faire simple : le cadre est fait d’aluminium et de plastique recyclés et composés de 5 éléments remplaçables et réparables. Ce qui permet d’allonger la durée de vie ET de diminuer l’empreinte carbone au maximum.

Cette structure en H permet de diviser le cadre en 2 rapidement pour séparer la partie avant du cadre arrière. Tout est modulable d’ailleurs sur ce vélo.

La direction utilise un principe de poulie afin de renvoyer l’angle exact du guidon à la roue avant. Elle est intégrée au châssis. Le freinage est confié à du Tektro M750 hydraulique à 4 pistons. Il est excellent et surtout progressif. L’inertie et le poids de l’engin obligent à anticiper.

Les roues de respectivement 20 pouces à l’avant et 26 pouces à l’arrière (en 2.35 de large) s’habillent de pneus Schwalbe Pick-Up, adaptés aux contraintes sous lourdes charges.

La transmission est de qualité, avec du Deore monoplateau de 42 ans à 10 vitesses Linkglide (cassette 11-43). Un plateau de 850 mm à tout faire L’intérêt du vélo cargo réside dans son plateau et ce que l’on peut mettre dessus. Le modèle Toyota fait 850 mm. Il inclut une caisse en EPP (sorte de polymère compressé dont les granules peuvent être réutilisés) antichoc de 300 l de contenance. On peut y placer un siège avec des ceintures pour 2 enfants. Avec 100 kg de charge maximum, on peut même transporter un adulte. Une prise en main un peu courte Le temps d’essai était court, mais a permis de se faire une première idée de l’expérience cargo. La première constatation est l’encombrement. C’est long, très long. L’empreinte au sol ne permet pas de le loger dans un local vélo. Étrangement, les demi-tours étaient simples. La roue avant pivote à 90° ce qui diminue grandement le rayon de braquage. La position de conduite de ces engins est droite, similaire à celle d’un vélo hollandais. Le positionnement en retrait et la longue cabine rappellent un peu la conduite de coupés sports aux capots interminables (petite pensée pour la Z3M). Nous sommes vraiment dans le haut du panier en matière de composants. La transmission Deore est d’une précision sans faille, le freinage aussi progressif que mordant. Le démarrage est un peu laborieux. Le vélo cargo demande un élan plus franc que celui que demande le vélo traditionnel. La vitesse minimum nécessaire à la stabilisation étant plus importante. La direction déportée par poulie est redoutable de précision. Mais on arrive rapidement à gérer l’angle. Une fois tout cela en main, on se surprend à sourire au guidon. C’est fun, différent, amusant. Ça ne conviendra pas à tout le monde, clairement. Mais les fans d’engins qui roulent auront sûrement envie de s’y essayer.Ce qui nous amène à la dernière partie de cette prise en main. Un premier avis à chaud Le département France de Toyota ne s’est pas contenté de prendre un modèle de cargo existant au hasard et de le rebadger. Il s’agit d’un modèle récent puisqu’il sera commercialisé en septembre 2023, technologiquement à la pointe et qui entre dans l’idée de « produire en France pour rester sur un circuit court ». Nous sommes face à un discours marketing cohérent, chose assez rare pour être soulignée. L’initiative est intéressante à plus d’un titre : combien de personnes curieuses de conduire un vélo cargo en conduiront réellement ? Combien feront la démarche d’aller en essayer un ? Peu, clairement. Toyota ouvre le concept à une frange d’utilisateurs qui n’était pas touché initialement par le concept. Car le cargo Toyota sera distribué en concessions. Cette initiative offre également l’opportunité de jouer un peu avec un engin qui est initialement très onéreux. On peut imaginer la concession en prêter un le temps que l’entretien de la voiture soit fait. Le cargo peut servir de véhicule de courtoisie et donner l’opportunité de vivre une expérience.

C’est aussi un bon moyen de montrer ce que le moteur électrique peut offrir, sans le caler sur une voiture de 2,5T faisant le 0-100 en 4s. Car ici, on consomme 1 kWh/100 km. Soit 13 fois moins qu’une Dacia Spring. Pour des utilisations similaires.

Enfin, et c’est un point qui ramène à un ancien dossier publié sur ce site et toujours d’actualité : le vélo cargo peut récupérer les usages contraignants de l’automobile (travail, courses, transport des enfants à l’école), pour laisser à cette dernière 100 % de plaisir (déplacements en famille, voyages et cette chose qui existe encore, le plaisir de conduire).

On ne s’éternisera pas sur le point écologie, bien qu’avec un engin pouvant être réparée à 100 % et consommant 1 kWh/100 km, le terme ne serait, pour une fois, pas galvaudé.

Prix et disponibilité