Le vélo électrique est-il l'avenir de l'automobile?

Quoi de neuf en 2023 ? Le vélo ! Et plus précisément le vélo à assistance électrique, dont le succès ne se dément pas. 738 000 unités ont été écoulées en France l’an dernier, en hausse de 12% par rapport à 2021, valeur à placer en regard avec les près de -8% enregistrés par le marché de l’automobile

Il faut dire qu’en dépit de tarifs souvent élevés, de l’ordre de 1 500 à 2 000 € en moyenne, ces véhicules offrent une formidable polyvalence d’utilisation qui permet de les considérer comme des alternatives crédibles à l’auto dans bien des situations de la vie quotidienne. Ils constituent donc un très bon moyen de désengorger les villes.

« Le vélo confirme son statut de moyen de transport le plus vendu en France, représentant 43% des moyens de transport individuels vendus, ce qui le place largement en tête devant les trottinettes (26,5%) et les voitures (26%) », se félicite ainsi l’Union Sport & Cycle. Et l’un de ses représentants d’ajouter : « avec une part de marché de 28% et au regard de la dynamique constatée aux Pays-Bas et en Allemagne – où il représente respectivement 57% et 48% des ventes de vélos neufs – son potentiel de développement est considérable. »

Toyota en pole position

Valeo, l’un des principaux équipementiers auto dans le monde, en est particulièrement conscient. L’entreprise a ainsi récemment mis en place un système de vélos électriques de fonction sur son site de Cergy : « nous sommes très heureux de pouvoir proposer à nos salariés du site cette flotte de vélos pour effectuer leur trajet quotidien. C’est une formidable opportunité, pour ceux qui le souhaitent, d’effectuer ce trajet en utilisant une mobilité douce, neutre en carbone, tout en leur permettant de pratiquer une activité physique », commente une responsable de l’entreprise.

L’expérimentation est appelée à s’étendre d’autres sites du groupe (près de 110 000 collaborateurs dans 29 pays), qui considère la micro-mobilité comme une clé pour sa croissance future. Dans cette optique, il a d’ailleurs développé une boite de vitesses automatique adaptative conçue pour répondre instantanément aux besoins du cycliste grâce à un algorithme prédictif.

Quant à Toyota France, il s’est associé à la société dijonnaise Douze Cycles pour proposer dans son réseau un vélo-cargo destiné aux professionnels comme aux particuliers, et apte à transporter jusqu’à 3 enfants.

Fabriqué en France, il sera distribué dans les 300 concessions de la marque à partir du mois de septembre. On n’en connaît pas encore le tarif de base, mais on imagine mal celui-ci s’établir sous la barre des 4 500 €. C’est cher, certes, mais toujours moins qu’une voiture.